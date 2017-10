Viljandis on sisuliselt kokku lepitud Reformierakonna, IRL-i ja Keskerakonna koalitsioonis, millega linnapea koht läheb Reformierakonnale ja volikogu esimehe koht IRL-ile. Linnapeaks tõuseb Madis Timpson, kes kogus 411 Viljandi valija toetuse.

IRL volikogu esimehe koha saajat ERR-i andmeil veel otsustanud pole. Enne valimisi oli IRL-i volikogu esimehe kandidaat erakonna esimees Helir-Valdor Seeder.

Kohalikel valimistel sai Reformierakond 27-liikmelises volikogus kaheksa, IRL kuus ning Keskerakond kaks kohta.

Valimised võitis üheksa mandaadiga, kuid jääb nüüd opositsiooni Sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle esinumber Helmen Kütt tegi ka Viljandi kohalike valimiste häälterekordi 1140 häälega.

Madis Timpson oli kohalikel valimistel Reformierakonna linnapeakandidaat Viljandis. Timpson sündis 1974. aastal Viljandis. Ta õppis Tartu ülikoolis ajalugu ja juurat ning tal on magistrikraad õigusteaduses. Timpson on töötanud advokaadibüroos ja Viljandi linnavalitsuses linnasekretärina ning tal on ka kogemus erasektorist. Aastaid on Timpson nõustanud ministreid ning viimane suurem töö oli haldus- ja riigireformi ettevalmistamine Arto Aasa meeskonnas.