Viking Faster lõpetas Tallinna-Helsingi hooaja mootoririkke tõttu

Viking Line tõi Viking Fasteri Tallinna-Helsingi liinile tänavu kevadel, põhjendades seda suure nõudlusega.

Kui esialgu pidi laev sõitma kuni 22. oktoobrini, siis eelmisel nädalal oli katamaraan neli päeva rivist väljas ja nüüd teatas ettevõte, et hooaeg lõpetatakse juba teisipäevast.

Viking Line'i kommunikatsioonijuht Christa Grönlund ütles ERRile, et Viking Fasteri neljast mootorist ühel on olnud rikkeid ning need tingisid ka selle, et alus möödunud nädalal neli päeva ei sõitnud.

"Arvasime, et probleem on lahendatud ja mootor terve, aga see läks eelmisel laupäeval oma esimesel reisil Helsingist Tallinnasse taas katki ning põhjustas nädalavahetusel 20-30-minutilist hilinemist," rääkis ta.

Grönlundi sõnul ei olnud neil enam võimalik selle nädalaga mootorit remontida ning kuna ilmaprognoos lubas alanud nädalaks ka kõva tuult, tähendanuks see veelgi hilinemisi.

"Seepärast otsustasime liikluse juba täna lõpetada," põhjendas kommunikatsioonijuht.

Ta märkis, et hooaeg oli Viking Fasterile edukas - juulis tehti tänu selle katamaraani kasutuselevõtule kõigi aegade reisijaterekord. Nimelt sõitis juulis Viking Line'iga üle miljoni reisija ehk mulluse sama perioodiga võrreldes üheksa protsenti rohkem. Fasteriga sõitjaid oli juulikuus ligi 379 000.

Seda, kas kiirlaev renditakse ka järgmiseks hooajaks, ei osanud Grönlund aga veel öelda.

"Me ei ole järgmiseks katamaraanihooajaks veel plaane teinud," nentis ta.

Läänemerel tegutseval Viking Line'il sõidab Soome, Rootsi ja Balti riikide vahel kokku seitse laeva.