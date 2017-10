"Ütlesime, et mida linnas oleks vaja ära teha," ütles ERR-ile EKRE delegatsiooni esindaja Martin Helme. Ta lisas, et tema sõnul tuleb leppida sellega, et valijad andsid Keskerakonnale valitsemiseks mandaadi.

Helme sõnul polnud tegemist koalitsioonikõnelustega, vaid vaid Keskerakonna kutsega kohtumisele, mille nad vastu võtsid. "Me ei rääkinud võimuliidu moodustamisest, vaid andsime oma ettepanekud linnaelu korraldamisee osas edasi, kõik selle, mis puudutab eestikeelset kooliharidust, liikulusfilosoofiat jne."

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas sõnas, et eelkõige oli tegemist kohtumisega, kus tutvustati teineteisele vaateid Tallinna edasises arengus ning arutati võimalikke omavahelisi puutepunkte. Keskerakonna delegatsiooni juhi sõnul näitas arutelu, et kahel erakonnal on Tallinna juhtimiseks sarnaseid vaateid.

"Juhul kui peaksime jõudma koalitsiooniläbirääkimisteni, tuleb arutada kõike loomulikult detailsemalt ning on mitu puntki, mis vajavad läbi arutamist ja kus meie seisukohad on erinevad," sõnas Aas.

Kuigi Keskerakonnal on Tallinna linnavolikogus 40 mandaati 79 ehk enamus, on erakond avaldanud soovi kohtuda ka kõigi teiste linnavolikogus esindatud erakondadega, et kaardistada teineteise mõtteid ning seda, kas on piisavalt puutepunkte võimalikeks koalitsiooniläbirääkimisteks ja selleks, et pealinna juhtimine oleks veelgi laiapõhjalisem, teatas Keskerakonna pressiesindaja.

Keskerakonna delegatsiooni kuulusid Mailis Reps, Mihhail Korb, Mihhail Kõlvart ja Yana Toom. EKRE delegatsioonis on Mart Helme, Martin Helme ja Henn Põlluaas.

Martin Helme rääkis ka enne kohtumist ERR-ile, et tegemist ei ole koalitsiooniläbirääkimistega, vaid konsultatsioonidega. "Kohtutakse, et vaadatakse üksteise positsioone. Mina lähen sellele kohtumisele ikkagi selle mõttega, et panna lauale meiepoolsed ettepanekud ka juhul, kui Keskerakond üksinda jätkab, mida uue linnavalitsemise perioodi jooksul meie näha tahaksime, et juhtuma hakkab," rääkis Helme.

"Me ei ole kindel, et need ettepanekud ühel või teisel moel vastu võetakse, aga ma ei arva ka, et on mõistlik, et ma ei suhtle," lisas ta.

Küsimusele, kas mingitel tingimustel on EKRE nõus ka Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni minema, vastas Helme, et siis kui nad saavad oma platvormi põhilised lubadused ellu viidud. "Ma arvan, et praegu ei ole küll mõtet sellest rääkida, et me koalitsiooni lähme," sõnas Helme.

"Meie eesmärk oli Keskerakond võimult kukutada ja valijad sellega ei nõustunud, valijad andsid Keskerakonnale absoluutse mandaadi ja see on reaalsus, millega me peame arvestama," ütles Helme veel.

Kolmapäeval seisab Keskerakonnal ees kohtumine sotsiaaldemokraatidega.

Reformierakond ja IRL teatasid, et nemad Keskerakonnaga kohtuda ei kavatse.