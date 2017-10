Kallas kinnitas, et koalitsioon on loodud, kuna sotsidega on Reformierakonnal Viimsis olnud edukas koostöö juba neli aastat ja neil on valla arengust sarnane nägemus.

Volikogu aseesimehe koha saavate sotside poolt koostööleppe sõlminud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul on nende eesmärk kujundada Viimsi vallast kaasaegne ja sõbralik elukeskkond.

„See tähendab uute IT-lahenduste ja andmeanalüütika rakendamist valla otsuste langetamisel, soodsa ettevõtluskeskkonna loomist uute tarkade töökohtade tekkeks ning loomulikult hoolt elanike heaolu eest.”

Ta lisas, et esimeste sammudena on sõlmitud kokkulepe koolides ja lasteaedades koduköökide taastamiseks ning 150-eurose huvitegevuse toetuse ellu kutsumiseks.

“Meie meeskonna jaoks on oluline tegeleda Viimsi keskkonna säilimisega ning külaliikumise edendamisega. Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajatega on siin meil hea koostöö juba olnud ja soovime, et see ka järgmised neli aastat jätkuks, “ lisas Valimisliit Rannarahvas esindaja Jüri Kruusvee.

Viimsi vallavolikogus on 21 kohta. Koalitsioonis on Reformierakond (9 kohta), Sotsiaaldemokraatlik erakond (2 kohta) ja Rannarahva Liit (1 koht), kokku 12 mandaati.