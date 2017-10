IRL-i Pärnu linnapeakandidaat Andres Metsoja ütles ERR-ile, et esimest korda istutakse koos maha ja siis selguvad ka kõigi positsioonid.

"Kõik saavad aru, et selles koalitsioonis on kaks parempoolset jõudu Reformi ja meie näol. Pigem ma arvan ka, et valimisliidu programm on vähem selliseid tasuta lubadusi ja meie nägu. Keskerakond on laua taga selgelt oma tasuta ühistranspordi loogikaga ja ilmselt paljude mitmete teiste sõnumitega," lausus ta.

Metsoja kinnitas, et kaksikliitu IRL-i ja Reformierakonna vahel kindlasti ei sünni. "Miinimum ilmselt, millega Pärnut ilmselt järgmisle neljal aastal valitsetakse on kolmikliit. Kolmikliit oleks ka teatud mõttes valijatele aus, sest antud on tugev mandaat koalitsioonile kui ka opositsioonile," ütles Metsoja.

Reformierakonna esinumber Pärnus Toomas Kivimägi ütles esmaspäeval "Terevisioonis", et loogiline oleks, kui linnapeakoht kuuluks Pärnus valimised võitnud Reformierakonnale, kuid tema linnapeaks asumine sõltub ikkagi koalitsioonikõnelustest.