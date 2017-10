Hetkel asub Tallinnas, Tartus ja Narvas kokku kaheksa Prisma hüpermarketit. Jaekett plaanib aastaks 2022 laieneda turuliidriks eeskätt supermarketite ehk väiksemate kaupluste rajamisega, mida neil Eesti turul seni ei ole.

Esmalt plaanib Prisma avada hüpermarketi Tallinnas mere äärde rajatavas Porto Franco arenduses. Ka edaspidi keskendub Prisma poodide rajamisel eeskätt Tallinnale ja selle lähiümbrusele.

“Väiksem osa uutest kauplustest on hüpermarketid, suurem osa aga supermarketid, kus on avar toidukaupade valik ning esmatarbekaubad,” tutvustas Prisma Eesti tegevjuht Jussi Nummelin Eesti suurimaks toidu- ja tarbekaupade jaeketiks kasvamise plaani. "Me oleme üks neist, kes jäävad ellu."

Nummelin ütles ERR-ile, et Prisma ei ole Eestis alkoholituru langust eriti tunda saanud. Samas möönis ta, et alkoholi osakaal nende müügist pole ka nii suure tähtsusega.

Prisma tänavuseks aastaseks käibeks Eestis kujuneb umbes 200 miljonit eurot, kaheksa poe peale töötab kokku umbes 800 töötajat. 2022. aastaks peaks kauplusi olema juba 20, käive 300 miljonit eurot aastas ning lisanduma peaks vähemalt 400 töötajat ehk kolmandiku võrra enam kui praegu.

Nummelin kinnitas ERR-ile, et uued töötajad plaanitakse leida Eestist. Töötajate leidmise osas oli ta optimistlik.

“Suurenemine Eestis tähendab, et vajame eeskätt Tallinnas oma supermarketite jaoks väga hea asukohaga väga häid pindu,” möönis Prisma emafirma SOK tegevjuht Jorma Vehviläinen.

Tesco tooted lettidele

Osana uuendustest tõi Prisma teisipäevast Eesti turule Suurbritannia suurketi Tesco tooted.

Tootesarjades finest* ja Free From on 200 toodet. Free From tootesari on piima-, muna- ja gluteenivaba. Lettidele jõuavad Tesco teed, toidukastmed, küpsised, moosid, mahlad, müslid ja külmutatud tooted.

Soomes alustas Prisma koostööd Tescoga tänavu maikuus ning soomlased on Nummelini sõnul tooted hästi vastu võtnud. Ta usub, et eestlased ei erine soomlastest nii palju, et siingi ei võiks toodetel müügiedu olla.

Briti toiduainete nišš jäi Eestis tühjaks pärast Marks & Spenceri lahkumist tänavu suvel, mistõttu Nummelin usub, et nende maitsetega harjunud eestlased võtavad ka Tesco tooted hästi vastu.

Tesco on Suurbritannia suurim toidukaupluste kett, millel on kokku üle 6800 poe.

S-Group, millesse Prisma kuulub, on Soome jaeturu suurim kett.