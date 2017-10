Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmeil sai juunis alanud operatsioonis surma vähemalt 1130 tsiviilisikut. Sajad on jätkuvalt kadunud ning nende surnukehad võivad olla pommide ja mürskude tõttu kokku varisenud hoonete rusude all, lisas keskus.

Brigaadikindral Sello sõnul linnas enam lahinguid ei ole, kuid ISIS-e käes olnud piirkondi on hakatud läbi kammima, et puhastada need maamiinidest ja võimalikest džihadistidest.

"Raqqas on kõik läbi, meie väed on Raqqa täielikult kontrolli alla võtnud," ütles SDF-i pressiesindaja Talal Sello AFP-le.

USA toel võitlevad kurdide ja araablaste Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatasid teisipäeval, et Raqqa linn on üle nelja kuu kestnud lahingute järel vallutatud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel