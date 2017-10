OECD: Brexiti peatamine annaks Briti majandusele positiivse tõuke

"Juhul kui Brexit peatatakse poliitilise otsusega, kas [parlamendi] enamuse muutumise, uue referendumiga või muul moel, oleks selle positiivne mõju kasvule arvestatav," teatas OECD oma hiljutises hinnangus riigi majandusele.

Briti peaministri Theresa May kõneisik märkis aga, et valitsuse seisukoht on, et teist referendumit ei peaks toimuma ja Brexit leiab aset 2019. aasta märtsis. "Me lahkume Euroopa Liidust ja mingit teist referendumit ei tule," teatas ka Ühendkuningriigi riigikassa.

OECD jättis samal ajal muutmata Briti majanduse kasvuprognoosi, prognoosides käesolevaks aastaks 1,6-protsendilist kasvu ja tulevaks aastaks 1-protsendilist kasvu.

Ühendkuningriik peaks Brexitiga toimetulemiseks säilitama Euroopa Liiduga lähedased majanduslikud suhted, lisas OECD raportis. Samas toodi ka välja, et Euroopa Liidust lahkumine on süvendanud olemasolevat produktiivsuse probleemi, suurendades ebakindlust ja vähendades investeeringuid.

OECD hoiatas veel, et korrapäratu Brexit, mille käigus ei looda uut kaubanduse raamistiku, oleks Briti majanduskasvu perspektiivile keskpikas plaanis šokk. "Ettevõtete investeeringud peatuksid ning suurem hinnasurve vähendaks eratarbimist."

Ühendkuningriigi inflatsioon oli septembris viie aasta kiireim

Briti aastane inflatsioon kiirenes septembris viie aasta kõrgeimale 3 protsendi tasemele, tulenevalt tõusnud toidu-, transpordi- ja tarbekaupade hindadest.

Tarbijahinnaindeks kasvas septembris 3 protsendini, võrreldes augusti 2,9 protsendiga, teatas riigi statistikaamet.

Septembri inflatsioon oli kooskõlas turu prognoosidega. Viimati oli Ühendkuningriigi inflatsioon nõnda kiire 2012. aasta aprillis.