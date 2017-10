Tallinna Sadama nõukogu teisipäevasele kohtumisele kogunes esimest korda uus, nimetamiskomitee otsusel paika pandud koosseis.

Nõukogu otsusel jätkab esimehena Aare Tark ning auditikomitee esimehena Urmas Kaarlep. Uuteks auditikomitee liikmeteks said rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi ning Baltikas ja Silvanos töötanud tippjuht Kati Kusmin.

Kohtumisel tutvustati nõukogule Tallinna Sadama üheksa kuu majandustulemusi.

Aare Tark rääkis ERRile, et kaubamaht jäi enam-vähem oodatud tasemele ehk 14,3 miljonit tonni, mis on 0,2 protsenti alla plaanitu. Eelmise aastaga võrreldes oli kaupa üheksa protsendi võrra vähem, langus toimus vedellastis.

"Naftatoodete ja vedellasti kaotus on olnud jätkuv, see trend on endine. Teiste kaubaliikide osakaal on mõnevõrra seda tasakaalustanud," märkis ta.

Üheksa kuu kokkuvõttes kasvasid Tallinna Sadama grupi tulud 22,2 miljonit eurot ehk 29 protsenti 99,1 miljoni euroni. Positiivsena tõi nõukogu esimees välja reisijatevedu, mis on kasvanud neli protsenti ehk reisijaid on olnud üheksa kuu jooksul üle 8,22 miljoni.

"See on ikka väga võimas number," tõdes Tark. "See on umbes protsendi jagu üle ootuse. Kui räägime ärituludest, siis need on kasvanud peaaegu 29 protsenti, aga see on peamiselt tekkinud laevandusest ehk uutest parvlaevadest, mis on täiesti omaette tegevusvaldkonnana lisandunud sellest aastast".

Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad vedas mandri ja suursaarte vahel 1,8 miljonit reisijat ja ligi 750 000 sõidukit.

Järgmise aasta riigieelarves on suurendatud dotatsiooni suursaartega parvlaevaühenduse pidamiseks, sest vaja on prahtida viies laev. Targa sõnul ei ole sadam selles osas aga mingeid otsuseid ega eelarvet veel teinud ja käimas on läbirääkimised.

Nõukogu esimees tõstis esile, et Tallinna Sadama ärikulud on kolm protsenti ehk üle kahe miljoni euro eelarvestatust väiksemad.

Börsilemineku ettevalmistamise kohta jagati teisipäevasel kohtumisel Targa sõnul üldsõnalist infot praeguse asjade seisu kohta. Nõustajad on ette valmistanud ülevaate, mida tahetakse novembri keskpaigas valitsusele esitleda. See sisaldab ülevaadet edasisest tegevuskavast, enne peab aga nõukogu veelkord kokku tulema, et kava kinnitada.