Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Kohus ütles teisipäeval, et enesemääramise referendumi seadus on vastuolus Hispaania riikliku suveräänsuse ning "Hispaania rahva lagunematu ühtsusega". Kohus lisas, et Hispaania põhiseadusega oli vastuolus ka seaduse heaks kiitnud parlamendiistung.

Sellele tuginevalt korraldasid Kataloonia liidrid 1. oktoobril referendumi sellest, kas Kataloonia peaks eralduma Hispaaniast. Eraldumise toetajad võitsid ning liidrid ütlesid seepeale, et katalaanid andsid neile mandaadi iseseisvus välja kuulutada. Samas võttis referendumist osa vähem kui pool valijatest ning need Kataloonia elanikud, kes iseseisvumist ei toeta, üldjuhul boikoteerisid seda rahvahääletust.

