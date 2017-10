Elering: torm Ophelia pole elektritarbimist mõjutanud

"Eleringi juhtimiskeskusest öeldi, et nemad ei suuda tuvastada, et ilmal oleks täheldatav mõju elektritarbimisele, või et ilm tekitaks lisakoormust," ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster BNS-ile.

"Varasematel aegadel oli kogenumate töötajate sõnul näiteks tänavavalgustuse mõju tunda, kui oli hõõglampide ajastu, kuid tänasel päeval säästvamate lampidega ei paista ka see mõju välja," ütles Köster.

Elektri kolmapäevane börsihind elektribörsil Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas tõusis teisipäevaga võrreldes 15,7 protsenti 37,37 euroni megavatt-tunni eest. Kolmapäeval on ajavahemikus kell 17-20 keskmine börsihind 73,50 eurot, seejuures kell 19-20 küündib hind 83,02 euroni megavatt-tunni eest.

Tallinnas on teisipäeval alates keskpäevast olnud tavapäratult hämar. Ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et selline olukord on tekkinud tormi Ophelia kaasabil, mis on Läänemere äärde toonud sooja õhumassi ja ühes sellega ka niiskust.