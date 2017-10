Karilaid: partei juhatus arutab Savisaare palga teemat järgmisel nädalal

"Ootame ametlikud valimistulemused ära, juhatus koguneb ja kindlasti on ka nende inimeste küsimus laual, kes teadlikult ja planeeritult töötasid erakonna vastu," ütles Karilaid teisipäeval BNS-ile. "Aga mis [Savisaare ja Keskerakonna] töösuhtest saab, seda on täna veel vara kommenteerida. Las emotsioonid vaibuvad ja tulevad ametlikud tulemused. Võib-olla Savisaarel tekib nüüd uus hingamine ja motivatsioon ja ta tahab seda töösuhet kuidagi positiivselt sisutada. Ega me seda ka välistada ei saa."

Savisaar sai pühapäeval olnud kohalikel valimistel nimekirja Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn esinumbrina kandideerides isikumandaadi ja pääses Tallinna volikokku. Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles esmaspäeval, et erakond võib tühistada oma endise esimehega sõlmitud töölepingu. Savisaar teatas seepeale sotsiaalmeedias, et tööleping võiski olla sõlmitud ainult tema äraostmiseks.

"Valimised on iga erakonna jaoks eksam ja Keskerakonna jaoks olid valimised väga suur eksam. Esimest korda ilma Savisaareta tegime valimised läbi ja isegi olukorras kus Edgar Savisaar - endine kauaaegne erakonna esimees - töötas lausa erakonna vastu. Ja sellest kõigest hoolimata erakond võitis," rääkis Karilaid. "Mina küll lootsin, et Savisaar vaatab valimistulemust ja ütleb, et õpilased on õpetajast targemaks saanud, teeb midagi suuremeelset ja tunnustab Keskerakonna kõiki liikmeid ja tänast juhatust selle töö eest, aga selle asemel räägib ta hoopis mingit muud juttu. Tema reaktsioon oli pigem kibestunud kui rõõmustav."

Karilaid märkis, et huvitav oleks teada, kuidas Savisaar volikogus käituma hakkab. "Riigimehelikku, suuremeelset, positiivset lähenemist - seda võib-olla on palju tahetud," lisas ta.