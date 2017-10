Selgusid Viljandi, Rakvere ja Põlva võimukoalitsioonid

Viljandis valimistel suurima häältesaagi kogunud sotsiaaldemokraadid jäävad opositsiooni. Eelkokkuleppe kohaselt on Viljandi järgmine linnapea Madis Timpson Reformierakonnast. Kolmikliidu koalitsioonilepe allkirjastatakse järgmise nädala algul.

Esmaspäeva õhtul õhtul lõid koalitsiooni moodustamiseks käed 27-liikmelises Viljandi linnavolikogus kaheksa kohta saanud Reformierakond ja kuue häälega IRL, koalitsiooni kaasati ka Keskerakonna kaks saadikut.

"Eks ta selge on, et 14 häält on natuke liiga vähe. Minul isiklikult ei ole Keskerakonnaga koostöökogemust, aga mind veendi, et Keskerakond on lojaalne ja hea partner," lausus Harri Juhani Aaltonen (IRL).

Pooled on kokku leppinud, et linnapea tuleb Reformierakonnast ja volikogu esimees IRL-ist .Tulevane linnapea, juristi haridusega Madis Timpson on olnud Viljandi linnasekretär ja nõustanud mitut Reformierakonna ministrit.

"Selle aasta kevadest ütlesin oma lõpliku jah-sõna ja sellest ajast alates olen ma endale need asjad väga selgeks mõelnud," märkis Timpson.

Linna juhtimises Timpson radikaalseid muudatusi teha ei plaani, pealegi on volikogu linnavalitsusele pooleteise aasta jagu tööülesandeid juba ette ära andnud.

" Viljandis on aktuaalsed teemad veekeskus, lasteaiad, nagu ikka, ei ole mingi saladus. Koolide staadionid. Nii see läheb," nentis Timpson.

Rakvere linna hakkavad juhtima Reformierakond, IRL ja Keskerakond

Rakveres allkirjastati teisipäeval koalitsioonileping, mille põhjal järgmised neli aastat valitsevad linnas Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit ning Keskerakond. Linnapeaks saab valimistel enim hääli kogunud praegune Lääne-Viru maavanem reformierakondlane Marko Torm.

Valimistulemuste põhjal on Reformierakonnal Rakvere volikogus seitse, IRLil viis ja Keskerakonnal kolm kohta. Eelmise koalitsiooniga võrreldes on uus liige Keskerakond, kes vahetas välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, kes sai sarnaselt EKREga ja valimisliiduga Rakvere Heaks volikogus kaks kohta.

Seega peaks olema koalitsioonis 21st volikogu liikmest 15, kuid reaalselt võib see arv olla väiksem, kuna mõned volikokku pääsenud Reformierakonna liikmed pole uue koalitsiooniga rahul.

"Langetasime meie hinnangul Rakvere heaks. Selge see, et emotsioonid on laes. Tuleb anda natuke aega settida. Võtame oma meeskonna kokku, räägime läbi ja selgitame, kuidas me nende otsusteni jõudsime. Aga tähtis on see, et järgmise nelja aasta jooksul läheb Rakveres elu paremaks. Ehitatakse perearstikeskus, uus kultuurimaja, koostöös riigiga riigigümnaasium. Korda tehakse tänavavalgustus, parandatakse kergliiklusteede võrgustikku ja see on see, mis valijale lõpuks korda läheb. Tõepoolest, läbirääkimistes milleski annad järgi ja see jääb natuke kripeldama, aga tuleb aru saada, et see on meeskonnatöö ning kõike alati võita ja võtta ei saa,” ütles Torm.

Keskerakonna poolt läheb linnavalitsusse Triin Varek, kes esimest korda valimistel osalenuna sai linnas viienda tulemuse – 283 häält. "Olles ise ettevõtlustaustaga, siis meie jaoks oli väga oluline ja ma näen, et sellega oleks vaja rohkem tegeleda. Soov oli, et kindlasti kutsutaks ellu ettevõtjate ümarlaud ja luua tugev koostöö võrgustik," sõnas ta.

IRLi Rakvere osakonna juhatuse liikmena koalitsioonilepingule alla kirjutanud Kert Karus oli rahul, et IRL sai endale volikogu esimehe koha, mida hakkab täitma endine linnapea Mihkel Juhkami, kes on ka varem volikogu esimees olnud. "Linna juhib ju ikkagi volikogu. Linnavalitsus on tegevaparaat, ta viib volikogu otsuseid ellu," ütles Karus.

Rakvere volikogu uus koosseis peaks kokku tulema järgmisel nädalal.

Valimised võitnud Reformierakond Põlva võimukoalitsiooni osaks ei saa

Kuigi Põlva vallas võitis valimised Reformierakond, ei ole nad osa uue valla koalitsioonist.

Koalitsioonileppe Põlva valla juhtimiseks sõlmisid teisipäeval Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning valimisliit Tuleviku Põlvamaa, kuhu on koondunud Isamaa ja Res Publica liikmed ning aktiivsed kodanikud.

Keskerakond, kes tegi valimistel teise tulemuse ning oli viimased neli aastat Reformierakonnaga koalitsioonis, põhjendas koalitsioonipartnerite vahetust vajadusega teha laiapõhjalisemat koostööd.

"Poliitikas on kord nõnda, et tuleb mõelda laiemalt, ja kui on võimalus, siis tuleb seda ära kasutada ja tehagi laiem koalitsioon nii, nagu meil praegu plaanis on. Ilmselt on natuke demokraatlikum see, kui me vahepeal oleme erinevate partneritega koalitsioonis. Ma usun, et see tuleb ka tegus koalitsioon," selgitas praegune Põlva vallavanem Georg Pelisaar.