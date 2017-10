Kõik riigikogus esindatud erakondade esindajad ütlesid teisipäeval ETV saates "Foorum", et on valimistulemusega laias laastus rahul.

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaidi sõnul on tema erakonnal olla põhjust rahul valimisvõiduga Tallinnas ning sellega, et valimisliitude kõrval saavutati teine tulemus Eestis. "Meie tulemus oli hea," sõnas Kaljulaid. Ta lisas Tallinna kohta, et valijad andsid märku laiapõhjalise koalitsiooni loomiseks ja sellega Keskerakond tegeleb.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur sõnas, et tema erakond tegi kogu Eestit arvestades parima tulemuse läbi aegade. "Meil oli 30 000 häält enam, kui eelmistel valimistel, Keskerakond kaotas 40 000 häält. Ning Tartus oli Reformierakonnal samuti väga hea tulemus."

Viktoria Ladõnskaja Isamaa ja Res Publica Liidust (IRL) nimetas IRL-i tulemust suurepäraseks. "Juulis ennustati Tallinnas IRL-i toetuseks 2,7 protsenti, saime aga 6,6. Üle riigi toetuseks kaheksa protsenti ja on suur rõõm, et saime EKRE-st mööda."

Saates EKRE-t esindanud Jaak Madison märkis, et Tallinnas ennustati neinde toetuseks 5-8 protsenti, saavutati 7. Tema sõnul tuleb meeles pidada, et suurimaks võitjaks olid seekord valimisliidud, kes ei saa aga kandideerida riigikogu valimistel. "EKRE tegi väga hea tulemuse, saime kuus mandaati Tallinnas," lausus Madison.

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar tõdes, et igas omavalitsuses ei saa toetusega rahul olla, kuid valimisliitude edu arvestades võib tulemust korralikuks nimetada.

Andres Herkel Vabaerakonnast lausus, et sihiks oli tagada vaba konkurents poliitilisel maastikul ja sellega saadi hakkama. "Eelmisel aastal samal ajal olime seisus, et haldusreformiga tehakse valimisliitudel elu kibedaks. Valimisliidud tegid parima tulemuse.." Ta nentis, et Vaba Tallinna Kodaniku tulemus Tallinnas võinuks olla parem. Vabaerakond kandideeris kogu Eestis valimisliitudes.