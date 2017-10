Haapsalu rehabilitatsioonikeskus sai kätte heategevusjooksuga kogutud raha

Teatejooks on Eesti suurim noortespordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed annavad oma panuse heategevuse toetuseks. Tänavu kevadel toimus see korraga 25 paigas üle kogu Eesti ja telefoni teel said annetada kõik soovijad.

"Lihtsalt tulla välja liikumise rõõmu pärast, siis see idee on toonud lapsed välja ja nad naudivad seda igal sammul, mida nad teevad," kommenteeris üks Teatejooksu eestvedajatest Erik Pallase.

Annetuse andis Haapsalus üle kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter, kes laenas oma hääle raadioeetris kõlanud üleskutsetele teatejooksu toetada.

"Minu meelest, kui on võimalik läbi spordi selles mõttes natukene nõrgemaid kuidagi aidata või toetada, siis see on üks hea võimalus, kuidas meie, tippsportlased saame tähelepanu juhtida ja oma olekuga neid protsesse ka natukene mõjutada," rääkis Kanter.

Et annetuse üleandmine oleks lõbusam, astus laste ette ka mustkunstnik.

Teatejooksuga kogutud annetused toetatavad nii 8-aastast Alekseid, 17-aastast Matsi kui ka teisi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses ravi saavaid lapsi.

"See on eriline ettevõtmine ja loomulikult oli see meie pere jaoks esiteks suur üllatus ja väga meeldiv üllatus, kui sellist võimalust pakuti," lausus Matsi isa Kalle.

Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalus on võimalik toetada helistades aasta läbi avatud heategevusnumbril 900 7777. Kõne hind on seitse eurot.