Saaremaa koalitsioonil on 21 kohta, Pärnus räägivad läbi neli osapoolt

Eestimaa suurimat ehk Saaremaa valda hakkavad ühes võimuliidus valitsema sotsiaaldemokraadid, reformierakondlased ja keskerakondlased. Loodavale kolmikliidule kuulub hiidvalla 31-kohalisest volikogust kaks kolmandikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui esmaspäeval istusid esimesel kohtumisel peale valimisi ühe laua taga valimised võitnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond, Keskerakond ja valimisliit "Saarlane", siis teisipäevasel kohtumisel, mida praegune Kuressaare linnapea Madis Kallas nimetas juba koalitsioonikõnelusteks, olid kohal vaid sotsiaaldemokraadid ja reformierakondlased.

"Üritame sellest olukorrast võtta parima," ütles reformierakondlane Jaanus Tamkivi ja tunnistas, et näeb sellel koalitsioonil helget tulevikku. "Tundub, et need piirjooned hakkavad kujunema ja selline tugev ja püsiv koostöö uues volikogus saab olema täiesti võimalik."

Madis Kallase sõnul kaasatakse koalitsiooni ka Keskerakond, mis annab loodavale koalitsioonile 21 kohta 31-kohalises volikogus. Valimisliit "Saarlane" ja EKRE jäävad praeguse seisuga koalitsioonist välja.

"Homme on kutsutud koalitsioonikõnelustele kohale ka kaks Keskerakonna esindajat, et juba hakata vaatama, mismoodi võiks välja näha võimalik koalitsioonileping," sõnas Kallas.

Kallas kinnitas ka, et temale kui valimiste võitjale on pakutud Saaremaa valla vallavanema kohta ja volikogu esimehe koht jääb valimistulemustega teiseks jäänud Reformierakonnale.

Saaremaa valla esimene volikogu istung toimub järgmisel neljapäeval, kus valitakse ametisse volikogu esimees.

Pärnus peavad võimukõnelusi neli osapoolt, üks on üleliigne

Pärnus peetakse võimuläbirääkimisi nelja enam-vähem võrdse tulemuse teinud osalise vahel.

Praegusse võimuliitu kuuluvad ametis oleva linnapea Romek Kosenkraniuse valimisliit "Pärnu Ühendab", Reformierakond ning Isamaa ja Res Publica Liit.

Läbirääkimistele aga kutsuti ka Pärnus teise tulemuse teinud Keskerakond.

IRL-i Pärnu esinumber Andres Metsoja ütles, et peetud on hulk konsultatsioone ning tänaseks on selge vaid see, et uue võimuliidu moodustavad kolm osapoolt.

Kes on tulevane linnapea ning kuidas jagatakse abilinnapeade ja volikogu esimehe ametikohad, peab selguma edasistel kõnelustel.

"Reformierakond ja IRL on väga selgelt välja öelnud, et valimiste võitjatena - mõlemal oli üheksa mandaati - näevad nad ühisosa ja nad on valmis kaasa võtma kolmanda partneri ja mida me neile, kolmandale partnerile kindlasti pakkuda ei saa, on linnapea ja volikogu esimehe koht," rõhutas Metsoja.