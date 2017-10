Zimbabwe keelas puu- ja köögiviljade impordi

Põllumajandusminister Joseph Made ütles väljaandele The Herald, et president Robert Mugabe andis käsu peatada aiandussaaduste import, kuivõrd need raiskavad hädavajalikku valuutat. "See tähendab, et puu- ja köögiviljade import peatatakse koheselt," sõnas Made.

"Välisvaluutat, mida raisatakse praegu porgandite ja viinamarjade impordile, kasutatakse nüüd hoopis väetise ja pestitsiidi ostule," jätkas Made.

Zimbabwe loobus 2009. aastal enda valuutast USA dollari kasuks seoses riiki tabanud hüperinflatsiooniga. Möödunud aastal hakkasid riigil aga dollarid otsa saama ning väljastati ka USA dollariga seotud raha sarnaseid võlakirju. Nüüd on aga ka need võlakirjad otsakorral ja riigi pangad on sunnitud sularaha väljavõtmist piirama.

Minister ei täpsustanud kui kaua impordikeeld kestab, kuid sõnas, et nüüd sõltub riik kohalike põllumeeste toodangust.

Zimbabwe oli kunagi tänu riigi viljakale pinnasele ja moodsatele põllumajanduspraktikatele tuntud kui Aafrika viljasalv. 2000. aastal alanud põllumaade ära võtmine valgenahalistelt omanikelt kahjustas aga tootlikust ning riik muutus sõltuvaks toidu impordist.