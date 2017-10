USA kohtunik külmutas taas presidendi reisipiirangud

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Kõik riigikogus esindatud erakondade esindajad ütlesid teisipäeval ETV saates "Foorum", et on valimistulemusega laias laastus rahul.

Eelmisel nädalal loodi uus üleeuroopaline institutsioon - Euroopa Prokuratuur (EPPO), mille ülesanne on võitlus Euroopa finantshuvide vastase kuritegevusega. Ettevalmistustööd seni veel ilma peakorterita büroo loomiseks kestsid neli aastat ning esialgu on tegemist poliitikute ja ametnike loodud asutusega.

USA ülemkohus otsustas septembris, et Trumpi administratsioon saab jätkata ajutise reisikeeluga, mis piirab migrantide saabumist Ühendriikidesse. USA valitsus esitas ülemkohtule apellatsioonikaebuse, et tühistada valitsuse ajutise sissesõidukeelu erandeid laiendanud Hawaii kohtuniku otsust.

