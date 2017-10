Abilinnapea Eha Võrk tunnistas, et maja avamisega on tõesti tõrkeid, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Üks põhjus on see, et möbleerimise ja sisustamisega on plaanitust kauem aega läinud. Püüame hakkama saada ja need tööd ära teha," kinnitas ta.

Teine probleem on Võrgu sõnutsi seotud halduslepinguga - nimelt korraldati hange ja leitigi haldaja, ent selle firma pakkumusele alla jäänud konkurent vaidlustas hanke tulemuse.

Millal õpetajad majja kolida saavad, pole endiselt selge.