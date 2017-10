Kolmapäeva hommikul kogunes paarkümmend inimest Rakvere lihakombinaadi ette, et avaldada toetust kolmele teisipäeval vallandatud töötajale. Vastaseis püsib ja streikijad on öelnud, et lepivad 25-protsendilise palgatõusuga.

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64 töötajast 27 töötajat alustasid eile hommikul tööseisakut, et nõuda palka juurde. Ettevõtte juhtkond on nimetanud streiki ebaseaduslikuks ning vallandas eile kolm töötajat.

HKScan juhatuse esimees Anne Mere ütles ERR-ile, et kohtumisel arutati, kuidas leida töövõtjate ja tööandjate vahel ühine keel, et lõpetada tööseisak ja et inimesed saaksid naasta tööle. "Jõudsime kokkuleppele, et järgmisel teisipäeval on meil töötajate ja tööandjate koosolek, kus arutame läbi need asjad, mis inimesi vaevavad."

Ettevõtte juhi sõnul ei aita ähvardamine kaasa lahenduse leidmisele. ERR-i täpsustavale küsimusele, kelle ähvardamist ta silmas peab, vastas Mere: "Praegune tööseisakuga ähvardamine tuli töötajate poolelt ja see mingil määral jätkub."

Teisipäeva õhtul käis ettevõttes ka politsei, kelle kutsus kohale turvatöötaja. "Politsei käis tõesti meie majas. Selle kutsus välja turvatöötaja, kes hindas olukorda ja pidas vajalikuks politsei kohale kutsumist," ütles Mere.

Streikivate töötajate esindaja Aivar Allese ütles pärast koosolekut ERR-ile, et kolme inimese vallandamise pärast oldi löödud. "Muidugi me oleme selles mingis osas süüdi, seda kindlasti, aga me püüdsime läbi rääkida ikkagi niimoodi juhtkonnaga, et saaks kuidagi nii, et need kolm töötajat jääksid ikka tööle ja saaksime palga osas ka lõppude lõpuks läbi rääkida. Kuid sellele ei vastatud mitte kuidagi. Jõustus ikkagi see, et kolm inimest lasti lahti ja nüüd proovime selle asjaga edasi liikuda, aga nüüd küll seaduslikus „kõneviisis”."

Järgmisel teisipäeval peaks toimuma uus koosolek töötajate esindajate ja tööandja vahel. "Enne seda püüame veel korra läbi arutada, mis me nõudmised on. Meil on juba kindlad nad enam-vähem, aga proovime veelkord istuda oma kollektiiviga koos, kui selleks aega on ja rääkida läbi, mis meie soov on," rääkis Allese.

Asjade praegune seis on tema sõnul selline, et streikijad on tupikusse aetud. "Inimesed ei tea, mida teha: kas tööd teha, ära minna või võidelda veel edasi. Paljud võib-olla isegi loobuvad juba. Seis on väga pingeline. Mina olen nüüd siin vahel, varem pole sellises situatsioonis olnud ja väga raske on. Inimesed on emotsionaalsed, nutavad. Tänagi saadeti inimesi ära," kirjeldas Allese olukorda.

Rääkides sellest, mida võinuks kohe algusest peale teisit teha, leidis Allese, et juhtkond oleks võinud milleski vastu tulla ja teha omapoolseid pakkumisi, aga midagi sellist ei olnud.

Küsimusele, kas tapamaja töötajad lähevad kolmapäeval tagasi tööle, vastas Allese lõuna ajal, et kõik on nii kurnatud ning et töötegemisest enam juttu ei ole. Juhtkond soovitas tema sõnul võtta aega ja asjad läbi mõelda ja siis neljapäeval on plaanis tööle minna.

Allese ütles, et streikijad on nõus ka 25 protsendi suuruse palgatõusuga, et kolm vallandatud inimest jääks tööle. "Kollektiiv seisis selle eest, et kedagi lahti ei lastaks. Ei oska öelda, et kuidas edasi. Mõte on jõus, et edasi streiki teha. Imelik oleks niimoodi lõpetada. Loodame, et saame kokkuleppele."

