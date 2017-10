Briti julgeolekuteenistuse MI5 juht Andrew Parker hoiatas, et Ühendkuningriik on praegu silmitsi erakordselt intensiivse terroriohuga.

Tema sõnul on hetkel Suurbritannia vastu suunatud üha rohkem terroristlikku tegevust, mis areneb üha kiiremini ning mida on üha raskem märgata, vahendas BBC.

Parker tunnistas, et see tempo, millega MI5 töötajatel tuleb terrorismivastaseid operatsioone läbi viia, on kõige kiirem, mida ta oma 34 aasta pikkuse karjääri jooksul on kogenud. Ta märkis ka, et tema senise karjääri ajal pole niivõrd kõrget terroriohtu olnud ning eriti suur hüpe on toimunud sel aastal.

Tänavu on Suurbritannias toimunud viis tõsisemat terrorirünnakut ning MI5 juhi sõnul on need juhtumid tema alluvaid sügavalt mõjutanud.

Viimase nelja aasta jooksul on ära hoitud kakskümmend suuremat terrorirünnakut ning seitse neist hoiti ära viimase seitsme kuu jooksul. Parkeri sõnul olid kõik juhtumid seotud islamiäärmuslusega.

MI5 viib hetkel läbi umbes 500 erinevat operatsiooni ning nende raames on tähelepanu äratanud umbes 3000 isikut, kes on mingil viisil äärmuslusega seotud. Samuti on tema sõnul kindel, et on hulgaliselt ka selliseid äärmuslasi, kes pole veel võimude tähelepanu alla sattunud ning seega on kõikide terrorirünnakute ennetamine paraku võimatu ülesanne.

Iraaki ja Süüriasse ISIS-e ridades sõdima läinud Briti kodanikest on surma saanud rohkem kui 130 inimest, kinnitas Parker. See, et pärast ISIS-e sõjalist purustamist hakkab sellest piirkonnast võitlejaid Suurbritanniasse naasma, tõstab terroriohtu veelgi rohkem.

MI5 sõnul on sarnaste väljakutsete ees ka mitmed Mandri-Euroopa riigid nagu Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa ja Hispaania.