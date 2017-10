"Oleme otsust põhjalikult analüüsinud ja pole kahtlustki, et me kaebame Euroopa Komisjoni otsuse edasi. Meil on kaks kuud aega ettevalmistusteks ja lõpliku strateegia ning argumentide kavandamiseks. Tähtis on see, et meil on Orleniga head suhted, jätkame kõnelusi olukorra lahendamise osas, sest Orleni kaubavedu on meile väga tähtis," ütles Bartuška pressikonverentsil.

Oktoobri algul trahvis Euroopa Komisjon Leedu Raudteed 28 miljoni euroga kuna too võttis üles Läti ja Leedu vahelise 19-kilomeetrise Mažeikiai-Renge raudteelõigu eesmärgiga nõrgendada konkurentsi ja takistada Orlen Lietuval teenusepakkuja vahetamist.

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager on varasemalt öelnud, et Leedu Raudtee konkurentsirikkumise saaks eemaldada raudteelõiku taasrajades või Leedu Raudtee mitmeks ettevõtteks jagades.

Leedu Raudtee plaanib Mažeikiai-Renge raudtee taasrajamist

Leedu Raudtee tegevjuhi Mantas Bartuška sõnul alustab ettevõte lähiajal 19 kilomeetrise Mažeikiai-Renge raudteelõigu taasrajamist, mille üles võtmise eest Euroopa Komisjon firmat 28 miljoni euroga trahvis.

"On tõenäoline, et alustame lähiajal Renge lõigu taasrajamist, et probleem lahendada," lausus Bartuška kolmapäeval pressikonverentsil.

Bartuška jättis täpsustamata palju taasrajamine maksma võib minna, kuid varasemate kalkulatsioonide kohaselt on selle maksumuseks ligi 20 miljonit eurot.