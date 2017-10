Sotsiaaldemokraatide delegatsioonis on Helve Särgava, Anastassia Kovalenko, Rainer Vakra, Indrek Saar ja Anto Liivat.

Teisipäeva õhtul kogunes esimest korda uus sotsiaaldemokraatide Tallinna fraktsioon. Lepiti kokku, et kui Keskerakond kutsub Tallinna arengu üle arutama, siis pole põhjust keelduda.

"See on selline esmane kohtumine, kus on võimalik ka meie uutel fraktsiooni liikmetel tutvuda seniste linnajuhtidega," rääkis Vakra enne kohtumist.

"Ükskõik, milline erakond või poliitiline jõud meid täna kutsuks mõtteid vahetama, kuidas Tallinna linna elu edasi viia, siis me oleme kindlasti avatud, aga me ei räägi siin ühestki allkirjast, lepingust ega koostööformaadist," lausus Vakra.

Reformierakond ja IRL teatasid teisipäeval, et nemad Keskerakonnaga kohtuda ei kavatse.

Rainer Vakra kommenteeris seda järgmiselt. "Selge on see, et nad ei ole tulnud veel välja sellest kampaania olukorrast," ütles ta.

"Mina olen täis tahet arutama Tallinna tuleviku üle nii Reformierakonna, IRL-i kui ka Keskerakonnaga," lisas Vakra.

Avalikkuses on liikunud spekulatsioonid justkui oleksid sotsid Tallinnas Keskerakonnale kõige tõenäolisemad koalitsioonipartnerid. Valimiste õhtul ütles Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et Jevgeni Ossinovski rääkis talle valmidusest minna Keskerakonnaga koalitsiooni.

Vakra ütles selle peale, et igal juhul on Tallinnale kasulik mitme erakonna juhtimine. "Meie oleme valmisi peale valimisi kõikide erakondadega maha istuma ja arutama, kuidas pealinlaste elu paremaks teha," ütles Vakra.

Keskerakonna aseesimees ja konsultatsioonidel osaleva Keskerakonna delegatsiooni liige Mihhail Kõlvart ütles enne kohtumist ERR-i saates "Otse uudistemajast", et Tallinna TV, munitsipaalpoe või muu asja kinnipaneku jutuga pole mõtet teistel erakondadel Keskerakonnaga võimalikele koalitsioonikõnelustele tulla.

Sellele reageeris Rainer Vakra sotsiaalmeedias, öeldes, et sellise suhtumisega jääb Keskerakond kiiresti üksi.

Viisakuste vahetamise kohtumine

Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas ütles pärast kohtumist, et tegemist oli konstruktiivse aruteluga. "Jõudsime selleni, et läbi võiks läbirääkimistel rääkida kõigest," sõnas Aas ja lisas, et täna ega eile polnud tegemist kindlasti läbirääkimistega ning otsus, kas selleni kohtutud erakondadega jõutakse, võetakse vastu järgmisel nädalal.

Sotside Tallinna piirkonna juht Rainer Vakra sõnas, et täna oli tegemist selgelt viisakuste vahetamisega, mille käigus saada selgeks, kas üldse võib olla millestki rääkida. "Sotsiaaldemokraatidel oli tänasel kohtumisel keskerakondlastele üks põhimõtteline sõnum - kui üldse läbirääkimiste laua taha istuda, siis ainult eeldusel, et eesmärgiks on võrdne partnerlus. Kõik otsused langetatakse konsensuslikult ehk teistpidi öeldes, igal osapoolel on vetoõigus mistahes otsusele," ütles Vakra.

Taavi Aas sõnas, et juhul kui koalitsiooni kasuks otsustatakse, võetakse seda tõsiselt ning soovitakse, et koalitsioon viiks linna elu edasi koos ikkagi neli aastat. "Selle eeldus on loomulikult see, et mõlemad osapooled peavad ennast koalitsioonis hästi tundma," rõhutas Aas.

Sotside kandidaat volikogu esimehe kohale Helve Särgava ütles edasine sõltub Keskerakonnast, kes peaks edastama kutse koalitsiooniläbirääkimisteks, kui nad seda soovivad.

"Ettepanek ka läbirääkimisteks saab tulla nende poolelt. Siis arutame meie ja kaeme, kuidas kõik kujuneb," ütles ta.

ERR küsis Särgavalt, kas üks tingimus sotside poolt võib olla see, et nendele jääks volikogu esimehe koht. "Ei. Sellised jutud ja tingimused ei ole küll praegu kuskil laual olnud. Meie kui erakonna tingimused on need, et me oleksime partner, et me oleksime väärikas partner ja et otsuste tegemisel arvestatakse meiega ja oleks võimalik juhtida linna konsensuslikult," rääkis Särgava.