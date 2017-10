Malmös kaaperdas kuritegelik jõuk toidupoe

Kurjategijate jõuk oli toidupoe omanikke juba korduvalt ähvardanud ja neilt raha välja pressinud ning kui need survestamismeetodid enam tulemust ei andnud, saabusid neli jõugu liiget eelmisel nädalal ise poodi kohale, vahendasid ajaleht Sydsvenskan ja The Local.

"Nad läksid poodi ja võtsid selle lihtsalt üle. See tähendab, et nad viskasid seal töötanud inimesed välja ja hakkasid ise poodi pidama ning kaupa müüma. Nad kaaperdasid toidupoe!" selgitas kohaliku politseijaoskonna juht Mats Attin.

Politseiametniku sõnul võtsid nendega ühendust poe omanikud ning poodi saadeti tsiviilriietes politseinikud. "Loomulikult, need neli meest olid poes. Nad olid ka riiulitele kaupa juurde pannud ning me võtsime selle kõik videole. See kestis vähemalt 24 tundi. Ma olen olnud Malmös kaua aega, kuid midagi sellist pole ma varem näinud," tunnistas Attin.

Kõik neli meest on kahekümnendates eluaastates. Ühel neist, keda peetakse ka jõugu juhiks, on rikkalik kuriteoregister ning ta on pärit kriminogeensest Sevedi piirkonnast.

Esmaspäeval võttis Malmö kohus neli meest vahi alla ning neile on esitatud kahtlustus raskes väljapressimises ja raskes ärandamises.