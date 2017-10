Kõlvart: kinnipaneku jutuga koalitsioonikõnelustele tulla pole mõtet

Ajakirjanik Ainar Ruussaar uuris ERR.EE veebisaates "Otse uudistemajast" Mihhail Kõlvartilt, mis saab pärast valimisi Tallinna TV-st, linnapoest ja eriti maksumaksja raha kulutamisest Venemaa telekanalis PBK-s, mille üle teised erakonnad on teinud teravat kriitikat.

"Kui meie võimalik koalitsioonipartner tuleb läbirääkimistele nõudmisega, et sulgeme ja paneme asju kinni, siis kahjuks ma arvan, et väga palju meil enam arutada pole. Meil pole mitte ühtegi plaani midagi sulgeda ega lõpetada," vastas Kõlvart.

Ajakirjaniku täpsustavale küsimusele, kas see käib ka Tallinna maksumaksja raha viimise kohta PBK-sse ja et kas selle telekanali ideoloogia ei tekita küsimusi, vastas Kõlvart jaatavalt, sest PBK auditoorium on lihtsalt suurem.

"Kes on õige inimene, kes hindab ühe või teise ideoloogia sobivust või mitte. Selleks peaks looma tsensuuri. Hinnangu peab andma ikka televaataja," nentis Kõlvart.

EKRE-t ei saa maha vaikida

Võimalikest koalitsioonipartneritest rääkides nõustus Kõlvart saatejuhiga, et kui partner kaasatakse, siis on lauale jäänud valikutest vaid EKRE ja sotsid. Abilinnapea sõnul on tema hinnangul Keskerakonnal ideoloogiliselt keeruline EKRE-ga koalitsiooni teha, aga see ei tähenda, et EKRE-ga ei tohiks kõnelusi välistada.

"See ei ole õige suhtumine, et on parketikõlbulikud erakonnad ja need, kellega ei tohi üldse läbi rääkida. Ka nemad said inimeste toetuse valimistel, ehkki see polnud Tallinnas väga suur. EKRE ei pea meile meeldima, aga me ei saa neid maha vaikida," sõnas Kõlvart.

Mis puudutab aga võimalikku koalitsiooni sotsiaaldemokraatidega, milleks täna ka esimest kohta ametlikult kohtutakse, nentis Kõlvart, et kindlasti on sotsid ideoloogiliselt Keskerakonnale palju lähedasemad kui EKRE.

"Sotsidega on meil peaaegu ühine ideoloogia ja programm. Kahjuks pole ideoloogia ainus kriteerium koalitsioonide loomisel. Ka inimesed peavad suutma omavahel kokku leppida."

Küsimusele, kas Keskerakond oleks valmis andma sotsiaaldemokraatidele näiteks Tallinna volikogu esimehe koha (sotside kampaanias oli nende volikogu esimehe kandidaat Helve Särgava - toim), vastas Kõlvart, et kohtade üle hakatakse arutama alles läbirääkimiste teisel-kolmandal etapil.

Saate "Otse uudistemajast" refereering täieneb jooksvalt.