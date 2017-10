UKIP-i uus juht teatas, et ta on valmis mägra tapmiseks

Oma võimekusest mägrale paljakäsi ots peale teha oli Bolton rääkinud varem Vene kanalile RT. Samas oli ta öelnud, et selline asi siiski UKIP-i initsiatsiooniriituste hulka ei kuulu. Vene meediale antud küllaltki kummalise intervjuu kohta küsis pühapäeval Boltonilt kommentaari ka Sky Newsi Niall Paterson, kes soovis teada, millised sissepühitsusriitused erakonnas ikkagi on ja milline neist Boltonile kõige paremini sobiks, vahendas Politico.

"Tõenäoliselt oleks mulle kõige sobilikum jälitada mäkra üle Dartmoori nõmme, püüda ta kinni ning seejärel murda ta kael oma paljaste kätega," ironiseeris Bolton.

Bolton, kes on varem töötanud nii sõduri, politseiniku kui ka diplomaadina, valiti septembris UKIP-i esimeheks pärast seda, kui talle oli toetust avaldanud erakonna endine pikaaegne juht Nigel Farage.

Bolton on viimase aasta jooksul juba neljas UKIP-i esimees, sest olukord parteis on olnud pärast Brexiti referendumit ja Farage'i ametist lahkumist väga segane ning see on väljendunud ka toetuse vähenemises.