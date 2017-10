Kapo pidas korruptsioonis kahtlustatavatena kinni Tartu abilinnapead

Kaitsepolitsei pidas kolmapäeva hommikul kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos.

Kahtlustuse kohaselt osales Tartu abilinnapea Valvo Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Sellistes otsustes osalemist keelab korruptsioonivastane seadus ning ametnik peab end nendes otsustes osalemisest taandama.

Sellega pani Semilarski karistusseadustiku mõttes toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Samuti kahtlustavad Lõuna ringkonnaprokuratuur ja kaitsepolitsei Semilarskit altkäemaksu võtmises ning ühte ärimeest Semilarskile altkäemaksu andmises.

Artjom Suvorov Keskerakonna valimispeol Tartus Autor: POSTIMEES/SCANPIX

Abilinnapea Suvorov võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest. Ühte isikut kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Grossi sõnul suhtuvad prokuratuur ja kaitsepolitsei ametnike korruptiivsetesse tegudesse väga tõsiselt.

"Abilinnapead, kelle suhtes on inimestel eriline usaldus, peavad ennekõike juhinduma avalikust huvist. Seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti ühe mõjukama omavalitsuse juhtivaid ametiisikuid on alust kahtlustada korruptsioonikuritegudes," ütles Gross.

"Põhirõhk ei ole abilinnapeadele pakutud summadel, vaid probleem on põhimõtteline, mistõttu kontrollime põhjalikult kõiki korruptsioonikahtlusi mõlema ametniku suhtes," ütles prokurör ning lisas, et kahtlustus on esitatud konkreetsetele ametnikele ja ei ole seni kogutud tõendite põhjal seotud ühegi erakonnaga.

Kaitsepolitsei Lõuna osakonna direktor Jaanus Kann kinnitas, et uurimine on kestnud juba mõnda aega ning kogutud tõendid on piisavalt kaalukad, et täna mõlemale abilinnapeale kahtlustus esitada.

"Korruptiivsed skeemid lähevad kohati keerulisemaks ning varjatumaks, seda enam õiguskaitseasutused pingutavad, et need siiski paljastada," sõnas Kann.

"Eesti suurimate kohalike omavalitsuste juhtimistasandilt korruptsiooni välja juurimine aitab kahtlemata ennetada riski, et poliitiline korruptsioon hakkaks ohustama Eesti riigi julgeolekut," lisas Kann.

Semilarski ja Suvorovi suhtes alustatud kriminaalmenetlused ei ole omavahel seotud.

Kriminaalasju uurib kaitsepolitsei ja uurimsit juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Linnapea nõuab Semilarski ja Suvorovi tagasiastumist

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles Semilarskile ja Suvorovile esitatud korruptsioonikahtlustusi kommenteerides, et nõuab nende ametist tagasi astumist.

"Kahtlustuse sisu ei ole linnavalitsusele teada ja seetõttu ei saa me seda kommenteerida. Teeme igakülgset koostööd uurimisorganitega, et tõde välja selgitada," sõnas Klaas BNS-ile. "Kuigi hetkel on esitatud vaid kahtlustus ja uurimistoimingud alles käivad, ei pea ma võimalikuks nende jätkamist abilinnapeadena ning nõuan nende tagasi astumist," lisas ta.

Asjaolude selgumisel viib linnavalitsus paralleelselt uurimisega läbi ka oma sisekontrollitoimingud.

Kandideerisid äsja valimistel

Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Valvo Semilarski kogus äsjastel kohalikel valimistel 691 häält ja pääses kindlalt Tartu uude volikogusse. See oli reformierakondlastest paremuselt neljas tulemus Urmas Klaasi, Ants Laaneotsa ja Ene Ergma järel.

Sama hästi läks ka Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Artjom Suvorovil, kes tegi Aadu Musta tuules keskerakondlastest 633 häälega paremuselt teise tulemuse Tartus ning pääses kindlalt volikokku.