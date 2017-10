Tusk soovib korraldada EL-i reformide arutamiseks lisakohtumisi

Suurem osa kohtumistest (nn Leader's Agenda) hakkab toimuma tavapäraste Euroopa Ülemkogu tippkohtumiste kõrval, alates neljapäevasest kohtumisest kuni 2019. aasta keskpaigani, vahendas EUobserver.

Osa neist aga toimub eriliste sündmuste kõrval, näiteks maikuise Lääne-Balkani tippkohtumise ajal, septembris sisejulgeoleku kohtumise ajal Austrias ning üks kokkusaamine peaks leidma aset 2019. aasta mais Rumeenias.

Tusk selgitas oma kohtumisi puudutavaid plaane neljapäeval algava tippkohtumise puhul liikmesriikide juhtidele saadetud kirjas.

Mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on vastu sügavamale eurointegratsioonile, kuid Tusk märkis Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ettepanekutele ja mitmekiiruselisele Euroopale viidates, et usinamatel liikmesriikidel peaks olema võimalus ka isekeskis reformidega edasi liikuda.

"Eesmärgiks on tulla igast ummikseisust välja. Kui esimene diskussioon pole edukas, tuleb meil otsustada, kas teha uus katse teemat lahendada või on ainsaks edasi viivaks teeks teha koostööd huvitatud liikmesriikide vahel nii, nagu lepingute põhjal on võimalik," selgitas ta.

Tusk rääkis kirjas ka "uuest energiast", mis on Euroopa Liidus tekkinud pärast Suurbritannia otsust lahkuda.

Kuid samas rõhutas ta, et seda energiat tuleb kasutada viisil, mis ei lõhestaks, vaid tugevdaks Euroopa Liitu. Tusk lisas, et tema viimase aja konsultatsioonid on teda veennud, et EL on võimeline oma tööd kiirendama ilma, et see liidu ühtsust lõhuks.