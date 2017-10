Keskerakonna Tartu piirkonna juht Aadu Must ütles, et kahe Tartu abilinnapea kinnipidamine on ootamatu ja vapustav.

"Uudis on tõepoolest ootamatu ja vapustav. Mul ei ole rohkem andmeid, kui see, mis ma uudistest kuulsin. Olen endast väljas, sest mingeid märke, et meie noor abilinnapea võiks millegi keelatuga või intetuga tegeleda, tõepoolest ei olnud," ütles Must ERR-i raadiouudistele.

"Ma ei ole Artjom Suvoroviga kohtunud ja ma ei tea, kas see on üldse võimalik, et kuulata, mis tal endal on öelda," ütles Tartu poole teel olnud Must.

"Tean küll, mis asi on süütuse presümptsioon, aga ometi olen mina küll seda meelt, et tema tegevus vähemalt juhtorganites nii kauaks peatada, kui on olemas väga selge informatsioon asja tegeliku sisu kohta," lisas ta.

Must tunnistas, et tema erakonnakaaslased on õnnetud ja masenduses.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et korruptsioonil ei ole Keskerakonnas kohta ning esitatud korruptsioonikahtlustust Tartu abilinnapea Artjom Suvorovile võetakse väga tõsiselt. "Ootame Suvorovilt kiiremas korras selgitusi," rõhutas Korb. Ta lisas, et esitatud kahtlustuste tõttu ei saa Suvorov abilinnapea kohustusi mitte mingil juhul edasi täita. Samuti koguneb Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus, et arutada Suvorovi volituste peatamist piirkonna juhatuses.

Kaitsepolitsei pidas kolmapäeva hommikul kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos.

Kahtlustuse kohaselt osales Tartu abilinnapea Valvo Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Sellistes otsustes osalemist keelab korruptsioonivastane seadus ning ametnik peab end nendes otsustes osalemisest taandama.

Sellega pani Semilarski karistusseadustiku mõttes toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Samuti kahtlustavad Lõuna ringkonnaprokuratuur ja kaitsepolitsei Semilarskit altkäemaksu võtmises ning ühte ärimeest Semilarskile altkäemaksu andmises.