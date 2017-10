"Vestlesin linnapea Urmas Klaasiga ning minu sõnum oli lühike ja konkreetne: korruptsioonikahtlusega inimesel ei ole kohta linnajuhtimise juures," ütles Pevkur BNS-ile. "Senikaua kuni kahtlused on üleval, ootan, et Valvo Semilarski taandab ennast linna juhtimisest ja aktiivsest erakonna tegevusest," lisas ta.

"Eeldan, et linnavalitsus teeb igakülgset koostööd õiguskaitseorganitega, et juhtumi lahendamisele kaasa aidata. Loodan, et kapo [kaitsepolitsei] on talle omaselt ülesannete kõrgusel ja uurimine toob selguse nii kiiresti kui võimalik," sõnas Reformierakonna esimees.

Kaitsepolitsei pidas kolmapäeva hommikul kinni Reformierakonda kuuluva Tartu abilinnapea Valvo Semilarski ja keskerakondlasest abilinnapea Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos.

Kahtlustuse kohaselt osales Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Suvorov võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest ja ühte isikut kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises. Semilarski ja Suvorovi suhtes alustatud kriminaalmenetlused ei ole omavahel seotud.