"Oleme praegu olukorras, kus Ungari suunab tähelepanuväärse jõu ja ressursi väärteabe levitamiseks Ukraina haridusseaduse keelt käsitleva seitsmenda artikli jõustamise kohta. Mõistan, et neil on valimised ja nad viivad tegelikult meie alal läbi valimiskampaaniat, sest ungari vähemusse kuuluvad ukrainlased hääletavad nende valimistel,“ edastas ametkonna pressiteenistus ministri sõnad kohtumisel Eesti suursaadikuga Ukrainas Gert Antsuga.

Grõnevits rõhutas, et poliitilised motiivid ei tohi hävitada pedagoogilisi eesmärke ja nimelt hariduse kvaliteedi parandamist ja riigikeele õppimist vähemusrahvuste koolides.

Tema sõnutsi kehtib samasugune keelte õppimise süsteem praegu Euroopa Liidu eesistujaks olevas Eestis.

"Meie jaoks on tähtis pidada konsultatsioone teie kui riigiga, millele on hea süsteem riigikeele kasutamiseks vähemusrahvuste koolides, üritame pakkuda sama. Meie jaoks on väga tähtis selgitada meie Euroopa ametivendadele, et Ukraina valitud mudel töötab EL-i riikides. Tahaksime ka nõu, kuidas selgitada oma seisukohta arusaadavamalt meie partneritele," ütles minister.

Ukraina Ülemraada võttis septembris vastu haridusseaduse, mille järgi tuleb rahvusvähemuste keeltes antav haridus kolme aastaga üle viia ukraina keelele. President Petro Porošenko kuulutas seaduse välja 27. septembril. Seaduse vastu on sõna võtnud Ungari, Rumeenia, Venemaa ja Moldova.