"Antud olukord ei mõjuta koalitsioonikõnelusi. Me töötame ja peame konsultatsioone kõigi volikogudes esindatud jõududega. Need olid nii eile kui ka jätkuvad täna. Nii et me peame lähiajal saama selguse. Aga kuidas edasi minna, selleks me konsultatsioone peamegi," rääkis Klaas ERR-i raadiouudistele.

Linnapea sõnul teeb linnavalitsus uurimisorganitega igakülgset koostööd selleks, et esitatud kahtlustused selgemaks saaks ja tõde võimalikult kiirelt välja selgitataks.

"Kahe abilinnapea kinnipidamise näol on tegemist tõsise ja mind nördima panema olukorraga. Antud olukorras ei saa nad enam täita abilinnapea kohuseid ja ma nõuan nende tagasiastumist praegustelt ametikohtadelt," ütles Klaas.

ERR-i ajakirjanik Madis Hindre meenutas Klaasile, et sarnast juttu rääkis ta ka siis, kui kinni peeti abilinnapea Kajar Lember ning tol korral lubas Klaas tugevdada linna sisekontrolli tööd, et selliseid asju enam ei juhtuks.

"Me kindlasti omalt poolt peame algatama sisekontrolli kui saame teada, mis episoodidest käib jutt. Praegu teame vaid, et need on eraldiseisvad asjaolud," sõnas linnapea.

Küsimusele, kas Klaas näeb ka endal mingit süüd ja vastutust, kus juba kolm tema alluvast abilinnapead on sattunud korruptsioonisüüdistuste alla, vastas Klaas, et tagasi astuda tema ei kavatse.

"Praeguses faasis on tegu kahtlustusega ja kedagi kolmest pole süüdi mõistetud. Kahtlustused ei puuduta linnavalitsuse tööd tervikuna, vaid konkreetsete ametnike vastutusvaldkondi. Linnavalitsust juhin ma edasi, et Tartu linnas oleksid asjad hästi," lubas Klaas.