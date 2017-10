Kohalikud valimised on küll läbi, kuid ametlikult näeb seadus ette veel mitmeid protseduure. Kui konkreetses vallas või linnas on kõik kaebused lahenduse saanud, saab vabariigi valimiskomisjon ka valimistulemused välja kuulutada.

Valimiskomisjoni pressiesindaja ütles kolmapäeval ERR-ile, et praeguse seisuga on laekunud üks kaebus Tori vallast. Seal kaotas häälte ülelugemisel EKRE volikogus ühe koha.

Kaebus esitatakse vabariigi valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. Komisjon peab kaebuse läbi vaatama ja selle suhtes otsuse tegema viie tööpäeva jooksul kaebuse laekumisest arvates. Edasi on taas aega kolm päeva, et otsus kaevata edasi riigikohtule, kellel on aega seitse tööpäeva, et oma otsus teha, märkis valimiskomisjoni

E-hääletamise audit valmib novembri keskpaigaks ning selleks ajaks peavad esitama erakonnad valimisliidud ja üksikkandidaadid erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) valimiskampaania aruande. Hiljemalt seega 16. novembriks.

ERJK ja riigikontroll on tellinud ka auditi kohalike omavalitsuste meediakanalite monitooringu kohta, selgitamaks, kas võimulolijad ei rikkunud seadust ja teinud keelatud valimisreklaami. Monitooring peaks lepingu järgi valmima samuti novembri keskel.

11. septembrist kuni 15. oktoobrini sai politsei 204 teadet ja pöördumist valimistega seotud võimalike rikkumiste kohta. "Kontrollime saadud teateid põhjalikult ja selgitame välja juhtumite asjaolusid. Politsei on teinud nende teadete põhjal 51 ettekirjutust ning praeguseks on alustatud 11 väärteomenetlust ja neli kriminaalmenetlust," ütles ERR-ile politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.

Valimiste päeval ehk 15. oktoobril laekus tema sõnul politseisse 36 teadet ja pöördumist. "Valimisjaoskondades ja nende läheduses politsei sekkumist vajavaid tõsiseid intsidente ei toimunud. Näiteks vajas politsei abi üks Põhja prefektuuri tööpiirkonnas asuv valmisjaoskond, kuna jaoskonna tööd häirisid lärmi ja muusikaga lähedal pidutsenud noored," ütles pressiesindaja.