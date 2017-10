"See eelarve toetab meie majanduse, julgeoleku ja perede heaolu kasvu nii, et eelarve on tasakaalu lähedal, maksukoormus ei tõuse, laenukoormus väheneb ja riigi rahandus on ka 2018. aasta lõpus heas korras," lausus rahandusminister Toomas Tõniste riigikogu ees.

Valitsus on riigieelarve koostamisel aluseks võtnud rahandusministeeriumi viimase prognoosi, mille kohaselt on sisemajanduse koguprodukti (SKP) reaalkasv 2018. aastal 3,3 protsenti.

Palgakasvuks prognoosib rahandusministeerium 5,2 protsenti, hinnatõusuks 2,7 protsenti, tööhõive kasvuks 0,4 protsenti. Järgmisel aastal on Eesti sisemajanduse kogutoodangu mahuks ligi 24,5 miljardit eurot.

Tõniste: majandusbuumist rääkijad liialdavad

Tõniste lausus saadikute ees, et need, kes räägivad praegu 2007. aastaga võrreldavast majandusbuumist, liialdavad.

Rahandusminister käsitles ehitusturgu, mille ülekuumenemise ohule on viidatud, ja märkis, et alates 2013. aastast on ehituse osakaal Eesti majanduses pidevalt vähenenud.

Tõniste tunnistas, et valitsussektori panus ehitussektoris on praegu küll oluliselt suurem kui eelmise buumi aja, aga selle põhjuseks on see, et ettevõtlussektori ehitusinvesteeringute mahud on praegu üle kahe korra väiksemad kui 2007. aastal ja eluasemete ehitus jääb veel samuti alla eelmisele buumile, kuigi statistika näitab, et inimeste investeeringud kodudesse kasvavad.

"Arvestades, et valitsussektori investeeringud 2018. aastal hüppeliselt ei kasva, jäädes ligikaudu 5,6 protsendi tasemele SKPst, siis on buumiaegsele investeeringute tasemele võimalik läheneda üksnes erasektori investeeringute ja laenumahtude olulise kasvu toel. Ja seda praegu ette näha ei ole," ütles Tõniste.

Kui vaadata eraisikute ja ettevõtete laenukoormuse muutust, siis on viimaste aastate ühekohalised kasvunumbrid ministri hinnangul lausa olematud, võrreldes 30–70 protsendise aastakasvuga, nagu 2005.–2007. aastal.

"Ja lõpetuseks: uusi autosid on sellel aastal registreeritud vaid veidi enam kui varasematel aastatel. Et jõuda eelmise buumi tasemele, peaks autode registreerimine kasvama ligikaudu 50 protsenti. Ühesõnaga, need kes räägivad praegu 2007. aastaga võrreldavast majandusbuumist, liialdavad ikka väga oluliselt," ütles Tõniste.

Valitsuse algatatud 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu järgi on eelarve kulude ja investeeringute maht 10,58 miljardit eurot ja tulude maht 10,33 miljardit eurot. Kulud kasvavad 2017. aastaga võrreldes 922 miljoni euro võrra ehk 9,5 protsenti, tulud kasvavad 986 miljoni euro võrra ehk 10,6 protsenti.