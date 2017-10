Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Eelmisel nädalal loodi uus üleeuroopaline institutsioon - Euroopa Prokuratuur (EPPO), mille ülesanne on võitlus Euroopa finantshuvide vastase kuritegevusega. Ettevalmistustööd seni veel ilma peakorterita büroo loomiseks kestsid neli aastat ning esialgu on tegemist poliitikute ja ametnike loodud asutusega.

Kolmapäeva hommikul kogunes paarkümmend inimest Rakvere lihakombinaadi ette, et avaldada toetust kolmele teisipäeval vallandatud töötajale. Vastaseis püsib ja streikijad on öelnud, et lepivad 25-protsendilise palgatõusuga.

Ühtlasi tundis Keränen ka vajadust ise vabandada, et ta vaimse tervise probleemide all kannatavatest inimestest rääkides sõna "hullud" kasutas. Pikemalt vabandas ta sel teemal oma Facebooki postituses.

Rohelise poliitiku arvates ei räägita Soome vaimse tervise probleemidest piisavalt avatulet ega lugupidavalt. Selliseid probleeme on sageli ka noortel ning Keräneni arvates põhjustavad need märkimisväärsel määral töövõimetust.

Stenbäck lisas, et vaimse tervisega seotud organisatsioonid pole kampaania kohta mingit kriitikat teinud. "Vastupidi. Aasta tagasi ütlesid vaimse tervise vallas tegutsejad ajalehes Uusimaa , et nad ei pea kampaaniat solvavaks."

"Hullude Päevade kampaania tähe all on hullutatud juba rohkem kui 30 aastat. Kampaania eesotsas on kummitus, kellel ei ole midagi pistmist vaimse tervisega. Sellist tagasisidet ei ole varem tulnud," nentis ta.

Samuti märkis ta, et Keräneni kiri on esimene kord, kui ettevõte kampaania asjus selliseid etteheiteid sisaldavat tagasisidet saab.

