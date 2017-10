Rahandusministeerium teatas vastuses riigikogu rahanduskomisjonile, et diislikütuse aktsiisi tõus pole Eesti transpordisektorile halvasti mõjunud, kuigi kütust on vedajad tankinud välismaal umbes 100 miljoni euro eest.

Rahandusministeerium märkis, et on käesoleval aastal täiendavalt analüüsinud diislikütuse aktsiisitõusu mõju tööhõivele transpordisektoris, aktsiisimaksu tagastamise rakendamise võimalust vähemalt 7,5 tonnise täismassiga sõidukitele ja sellise meetme mõju riigieelarve laekumisele.

Maksu- ja tolliametile kättesaadavate käibemaksutagastuste andmete põhjal on terve aasta jooksul Eesti transpordiettevõtete väljaspool Eestit tankimise rahaline maht suurusjärgus 100 miljonit eurot. 2016. aastal taotlesid ettevõtted käibemaksu tagasi 26 riigis tangitud kütuselt, seisab ministeeriumi kirjas.

Lisaks Lätile ja Leedule on tangitud enam kütust Poolas, Rootsis, Soomes, Saksamaal ja Belgias. Väljaspool Eestit tankimine on aga hinnanguliselt kasvanud käesoleva aasta lõpuks peamiselt Läti-Leedu tankimise mahu kasvu arvelt ligi 20 miljonit eurot.

Tõniste riigikogus: aktiiside tõstmisega on liiale mindud

Samas teatas rahandusminister Toomas Tõniste kolmapäeval riigikogus, et aktsiiside tõstmisega on Eesti riik läinud üle piiri, kuid kuni eelarve tulud suurenevad, poliitikat ei muudeta.

"Aktsiisitõusudega on üle piiri mindud," ütles Tõniste ja lisas, et piirikaubandus Lätiga on oluliselt kasvanud ning lisaks alkoholile ostavad inimesed piiri tagant ka kütust, toitu ja muid tooteid, tekitades kahju Eesti majandusele.

Siiski aktsiisilaekumised Eestile Tõniste hinnangul tõusevad ning seni poliitikat ei muudeta. "Aga tervikuna ikkagi ootame eelarvesse aktsiiside tõusust rohkem tulu kui kulu. Jälgime igakuiselt laekumisi ja siis vaatame, mis suunas see läheb," lisas ta.

Statistikaameti ettevõtlussektori andmetel on maanteetranspordi tööhõive viimastel aastatel pidevalt kasvanud, mis ei viita transpordisektori raskustele. Võrreldes 2015. aasta teise kvartaliga on keskmine tööga hõivatud isikute arv maanteetranspordi sektoris kasvanud 10 protsenti.

Tõniste nimel koostatud rahandusministeeriumi vastuses rahanduskomisjonile on kirjas, et transpordisektori üldkonjunktuur on hakanud viimastel kuudel muutuma paremuse poole. Kaubavood sadamate kaudu hakkasid selle aasta teises kvartalis taas suurenema: kasvasid nii eksport, import kui ka transiitveod.

"Paranemismärke näitab ka raudtee, kuid seda suuresti madala võrdlusbaasi tõttu. Negatiivselt mõjutab kasvu jätkuv Venemaa transiidi langus, kuid selle

mõju hakkas kahanema. Autotranspordi kaubavedude kasvu toetab

eelkõige siseturg. Logistikasektorit toetab reisivedude kiire kasv nii mere- kui

õhutranspordil, mis avaldab mõju ka transpordi abitegevuste kasvule," märkis rahandusministeerium. "Logistikasektor panustab positiivselt SKP reaalkasvu juba viiendat kvartalit järjest, kuid seda osaliselt hinnalanguse tõttu nii auto- ja meretranspordi kui laoteenuste osas."

Tõniste rahanduskomiskonile: autotrandpordi hinnad on tõusuteel

Selle aasta alguses pöördusid ministeeriumi andmetel autotranspordi ja laonduse hinnad taas tõusule, mis samuti viitab konjunktuuri paranemisele, maanteetranspordi osatähtsus SKP-st on küll selle aasta esimeses kvartalis vähenenud 0,2 protsedni võrra varasema perioodiga võrreldes, kuid teises kvartalis on taas pöördunud tõusule ning paranenud 0,3 protsendi võrra.

Euroopa Liidus energiatoodete aktsiisiga maksustamist reguleeriva direktiivi kohaselt võivad liikmesriigid teha vahet mootorikütusena kasutava diislikütuse kaubandusliku (kasutamine ainult kaupade autoveoks ettenähtud mootorsõidukites täismassiga alates 7,5 tonnist) ja mittekaubandusliku kasutuse vahel tingimusel, et kaubanduslikul otstarbel kasutatava diislikütuse aktsiisimäär on vähemalt aktsiisi alammäära tasemel, mis on 330 eurot tuhande liitri kohta.

Riigiabi tehniliste detailide osas, samuti küsimuses, kas rakendada aktsiisi osalist tagastust või muul viisil riigiabi, on mõistlik diskuteerida siis kui on langetatud põhimõtteline otsus transpordisektori diislikasutust toetada, vastas ministeerium riigikogu rahanduskomisjonile.