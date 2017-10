Toomast märkis, et kasutab põhiseaduslikku õigust ja ei anna ütluseid oma endise abikaasa ja lapse isa süüepisoodide kohta.

Prokuratuur soovis Toomastit küsitleda seoses rahamaksetega, mis liikusid Savisaarelt Toomastile abielulahutuse ajal.

Kolmapäeval jätkunud Savisaare protsessil andis videosilla kaudu Austriast tunnistusi Savisaare rahaliikumisega seotud välismaise fondi haldur Israil Gendlin, kes kurtis, et ei mäleta süüdistuses käsitletud perioodist suurt midagi, küll aga meenutas pärast prokuröri korduvaid küsimusi, et 2007. aastal tema fondi kaudu liikunud rahad olid mõeldud Savisaare kirjandusliku tegevuse toetamiseks.

Gendlin rääkis, et tunneb Savisaart juba palju aastad, ühtlasi kinnitas ta, et ärimees Alexander Kofkin on tema hea tuttav, keda ta tunneb samuti juba palju aastaid.

Gendlin tunnistas, et oli seotud süüdistuses käsitletud Algel Familienstiftungi fondiga, kuuludes fondi juhtkonda ja töötas ka kapitalihaldurina. Gendlin rääkis, et fond loodi umbes 25-30 aastat tagasi, kuid praegu see enam ei tegutse. Küsimusele, kellelt Gendlin sai 2007. aastal tööülesandeid, vastas tunnistaja, et ei mäleta seda täpselt, samuti ei mäletanus ta ühtegi teist isikut, kes toona selle fondiga seotud oli.

Küsimuse peale, miks polnud Gendilin 2013. aastal, kui temalt rahvusvahelise õigusabipalve raames ütluseid võeti, esitada küsitlejatele fondiga seotud dokumente, vastas Gendlin, et ei hoidnud pabereid kodus. Seepeale avaldas prokurör Gendlini varem antud ütluse, mille kohaselt mees oli väitnud, et tema käsutuses ei ole enam ühtegi dokumenti, mis käsitles tema töötamist kõnealuse fondi heaks. Selle peale kinnitas Gendlin, et see tunnistus vastab tõele.

Gendlin märkis korduvalt, et prokurör võiks kohtus tugineda tema varem antud ütlustele. Kui kohus selgitas talle, et Eesti seaduste järgi pole see võimalik ja kohtus tuleb ütlused anda uuesti ja vahetult, kurtis Gendlin, et ei mäleta suurt midagi. Küsimusele, milline oli tema juhitud fondi eesmärk, märkis Gendlin, et kapitali haldamine. Küsimusele, kas ka laenu väljastamine kuulus fondi põhitegevuste hulka, tunnistas Gendlin, et ei mäleta, et fond oleks laenu andmisega tegelenud.

Küsimusele, kes avas fondile Zürichi pangas 2007. aasta augustis konto, märkis Gendlin, et tema mäletamist mööda oli fondil juba konto olemas, samas kurtis ta taas, et ei mäleta toonaseid üksikasju. Küsimusele, mis asjaoludel tehti fondi kontole 2007. aasta 6. ja 10 augustil ülekandeid summas 191 570 eurot, märkis Gendlin, et ei mäleta kuupäevi ega ka laekunud summasid. Küsimusele, kes oli ülekannete taga, vastas Gendlin taas, et ei tea, kes neid ülekandeid tegi, kuna lihtsalt ei mäleta neid asju.

Prokurör täpsustas, et teda huvitavad ülekanded, mis laekusid fondi kontole ja kanti edasi Arsai Investments Ltd kontole. "Tegemist oli äriideega, mis puudutas Savisaare kirjastamistegevust ja selle taga oli Alexander Kofkin," meenutas Gendlin. "Tegemist oli Savisaare kirjandusliku tegevuse toetamisega," lisas Gendlin.

Küsimusele, miks Alexander Kofkin ajas Savisaare kirjandusliku tegevuse asju, vastas Gendlin,et ta ei tea seda. Küll aga oskas Gendlin öelda, et tema esindatava fondi kontole laekunud raha pidi edasi liikuma Savisaareni Arsai Investments Ltd kaudu. "Nii kaua kui ma mäletan, oli idee omandada osalus selles kirjanduslikus projektis ja anda raamatuid välja ka venekeelsena, kuid hiljem selgus, et see ei tasu ära ja ma võtsin oma osaluse tagasi," rääkis Gendlin.

Rahapesu Andmebüroo andmetel ilmnesid 2011. aastal Savisaare tegevuses rahapesu tunnused. Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud, et 1997. aastal avas Savisaar oma ebaseaduslike sissetulekute varjamiseks Zürichis asuvas Cantrade Private Bank Ltd pangas Briti Neitsisaartel asutatud ettevõtte Arsai Investments Ltd nimele pangakonto, kuhu 2007. aastal laekus läbi fondi Algel Familienstiftung Alexander Kofkinilt 191 570 eurot selgitusega „Laen“. Prokuratuur soovib esitada tõendid selle kohta, et nimetatud rahasumma on käsitletav pistisena Savisaare poolt oma ametiseisundi kasutamise eest. Nimelt oli rahasumma mõeldud selle eest, et Savisaar andis linnapeana Tallinna linnas korralduse Kofkiniga seotud ettevõttele OÜ Estkompexim suunatud konkursi korraldamiseks ning lubas ettevõttel püstitada kiirtoitlustuseks mõeldud müügikioskeid ilma seaduses ettenähtud kooskõlastuste ja lubadeta. Tegemist on tuntud „Viinivorsti kiirtoitlustuskioskite konkursiga“.

Samuti oli nimetatud summa mõeldud ka selle eest, et Savisaar korraldas Tallinna linna poolt Kofkini ettevõttele Konga Invest võõrandatud kinnistutele aadressil Pikk 29/ Lai tänav 24 ja Pikk tänav 33 hoonete rekonstrueerimiseks vajaminevad ehitusload vastavate taotluste esitamisega samal päeval ning lihtsustas Meriton hotelli ehituse käiku. Lisaks ka selle eest, et Savisaar võttis vastu korralduse, millega anti Kofkini ettevõttele Estkompexim viieks aastaks otsustuskorras üürile äripinnad aadressil Mündi 2/ Raekoja plats 10/ Saiakang 1.

Protsess jätkub novembris

Savisaare kohtuprotsessi tuleb kuni 7. novembrini paus.

Kohus jätkab siis prokuröri viimaste tõendite uurimisega, muuhulgas on siis kavas ka videosilla loomine Hispaaniaga sealse tunnistasja kuulamiseks. Samas sai kolmapäeval selgeks, et videosilda ei õnnestu luua tunnistajatega Šveitsis ja Liechtensteinist ning suure tõenäosusega piirdub prokuratuur nende kohtueelsel ütlusel antud tunnistuste avaldamisega.

Pärast prokuratuuri esitatud tõendite uurimise lõppu on kord kaitsjate poolsete tõendite käes.