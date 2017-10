Mihkelson: ISIS-e võitlused võivad kanduda Idlibi provintsi

Riigikogu väliskomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson kinnitab, et Süüria linna Raqqa vabastamine ISIS-e käest on märgilise tähendusega, ent tõdeb, et võitlustanner nihukub nüüd mujale, muuhulgas Idlibi.

Marko Mihkelson rääkis saatele Uudis+, et ehkki ISIS-e mitteametlikuks pealinnaks kuulutatud Raqqa vabastamine neli kuud väldanud ohvriterohkete lahingute järel on kahtlemata märgiline, ent võitlejad liiguvad nüüd teistele aladele, mistõttu pole sõda ISIS-ega kaugeltki läbi. Muuhulgas näeb ta tulemas veriseid lahinguid Idlibi provintsis.

"Kindlasti ei ole see selleks tähiseks, kus me võime öelda, et Islamiriik on alistatud ja Islamiriigiga sellisel kujul, nagu me oleme siin viimastel aastatel näinud, on kõik. Loomulikult on see väga oluline tähis, väga sümboolse väärtusega tähis," rõhutas Mihkelson. "Ent oleks ennatlik arvata, et nüüd on saavutatud pöördumatu võit."

Raqqa oli ISIS-e kontrolli all alates 2014. aasta suvest. Linna vabastamiseks neli kuud väldanud lahingutes hullus üle 3200 inimese, neist veerand tsiviilisikud.

Mihkelson ütles, et lisaks Raqqa sündmustele on olulisi muutusi toimunud ISIS-e-vastases võitluses mitmel pool.

"Juulis, kui Põhja-Iraagis vabastati Mosul - enam kui miljoni elanikuga linn -, mis oli Islamiriigi võitlejate kontrolli all mitmeid aastaid, siis see oli väga suur löök nende võimekusele just Iraagi territooriumil," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni hinnangul muudab ISIS-e Raqqast väljasurumine nende võimekuse nii sõjaliselt kui rahvusvahelise meediakampaania läbiviimiseks oluliselt väiksemaks.

ISIS-e üksused, kes Raqqast lahkusid, on liikunud mööda Eufrati jõge lõuna poole erinevatesse suundadesse. Ida-Süürias on käimas aga kokkupõrked Venemaa poolt toetatud Süüria valitsusvägede ja ISIS-e üksuste vahel.

Raqqa vabastanud peamiselt kurdidest koosnevad Süüria demokraatlikud relvajõud on aga vastandumas Süüria valitsusvägedele, nii et kodusõja territoorium on Süürias veelgi laienemas.

Samas aga annab Raqqa vabastamine võimaluse inimestel oma kodulinna tagasi pöörduda, lõplikust lahendusest on Süüria aga veel kaugel.

"Kui Islamiriik on surutud välja oma põhilistest asukohtadest nagu Mosul suvel ja Raqqa nüüd, siis kuhu nad oma vastutegevuse suunavad? Kas see läheb mõnesse teise regiooni, nagu näiteks Siinai poolsaarele Egiptuses? Kas see läheb Afganistani? Kas see läheb mõnesse teise regiooni? Või on karta ka näiteks terroriohu tõusu Euroopa mandril?" viskas Mihkelson õhku küsimusi, millele aeg vastuseid andma hakkab.

Mihkelson ütles, et kiire edu pole loota kummalegi poolele ning pidas oluliseks jälgida, millised sündmused lisaks Ida-Süürias toimuvale järgnevad Idlibi provintsis.

"Viimastel päevadel on Türgi oma väed viinud Põhja-Süürias asuvasse Idlibi provintsi, kus teisest küljest ka Iraani, Vene ja Süüria üksused on tegevuses, et siis seal paiknevaid, eelkõige Aleppost põgenenud jõude siduda ja võib arvata, et Idlibi provints võib lähematel aegadel kujuneda kokkupõrgede piirkonnaks," tõdes Mihkelson.

Seetõttu näeb väliskomisjoni esimees, et ei sõjategevusel ega ohvitel ole niipea veel lõppu.

"Võib-olla sellist massihävitamist, nagu me nägime Aleppo lahingute ja pommirünnakute ajal, me lähiaegadel ei näe, aga kahjuks see sõjategevus ei ole kaugeltki veel lõppenud."