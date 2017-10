Peterson: Rakvere Lihatööstuse juhid kiirustasid sündmustest ette

Peep Peterson ütles saatele Uudis+, et sellele, kas tapamaja töötajate vallandamine oli seaduslik või mitte, ei saa ta ebapiisava info tõttu hinnangut anda, kuivõrd tapamajas pole ametiühingut, ent sündmusi kõrvalt jälginuna julgeb siiski väita, et tööandja kiirustas sündmustest ette, jättes läbirääkimised täiesti kõrvale.

"Meil väga täpset informatsiooni ei ole, aga see, mis ametiühingu kanaleid pidi läbi tuleb, on see, et inimesed lihtsalt väsisid ootamast ja nad nägid, et neid läbirääkimisi väga adekvaatselt ei peetud ja neil läks närv mustaks ning nad kuulutasid välja streigi. Kas see streik on seaduslik või mitte, seda saab öelda kohus - selles mõttes tööandja kiirustab seadustest ette," ütles Peterson.

"Ka see, et inimesi vallandatakse, on minu arvates seerianäide, et need suhted tööandja ja töötajate vahel ei ole tervislikud, dialoogile suunatud ja sellised, mis looksid head tööõhkkonda," lisas Peterson.

Peterson rõhutas, et läbirääkimised on alati parem lahendus kui jõupositsioonilt olukorra lahendamine ning lootis, et tingimustes kokkuleppimine on selles protsessis veel võimalik.

Mis faktiliselt juhtus, Petersonil andmeid pole, ent ta rõhutas, et ainuüksi fakt, et inimesed osalesid streigis, ei saa olla põhjus nende töölt vabastamiseks.

"On olnud kuulujutte, et nad vabastati selle eest, et nad rääkisid ajakirjanikega. Jällegi, minu teada ei ole nad öelnud ühtki sellist sõna, mis oleks puudutanud ettevõtte ärisaladust - palgast rääkimine on seaduslik, oma streigist rääkimine on seaduslik. Ma väga kahtlen, et need inimesed on vabastatud seaduslikult."

Peterson muretses, kas tapamajas streikivad inimesed on piisavalt juriidilise abiga varustatud, sest ametiühingute keskliidu poole pöördumise asemel on nad tuge otsinud üksnes oma koduvallast.

"Võib-olla oleksid need sündmused natuke teistsugused olnud, kui meil oleks olnud varasem kontakt nende streikivate töötajatega," leidis Peterson.

Talleggis oli kollektiivlepingu sünd vaevaline

Ametiühingute keskliidu juht lisas, et Rakvere Lihatööstusele kuuluvas teises ettevõttes Talleggis on erinevalt tapamajast töötajatel kollektiivleping olemas, kuid selle lepinguni jõudmine oli keeruline protsess, kus töötajatele anti mõista, et töötingimusi läbi ei räägita ning tugevalt soovitatav on ametiühingusse mittekuulumine.

Abipalve korral on ametiühingute keskliit valmis ka ametiühingusse mittekuuluvaid Rakvere Lihatööstuse tapamaja töötajaid nõustama.