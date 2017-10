Riia siluetti kaunistab nüüd hiiglaslik riigilipp

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Briti julgeolekuteenistuse MI5 juht Andrew Parker hoiatas, et Ühendkuningriik on praegu silmitsi erakordselt intensiivse terroriohuga.

Keskerakonna Tartu piirkonna juht Aadu Must ütles, et kahe Tartu abilinnapea kinnipidamine on ootamatu ja vapustav.

"Soovime austada lippu mitu ainult erilistel pidupäevadel, vaid iga päev. See on Balti riikides ainus selline projekt, mis on ellu viidud," rääkis ühenduse Läti lipp esimees Rihards Kols.

Koht on väga sobiv - otse Riia keskel lätlaste saatusejõe Daugava ääres AB nime kandval tammil. Lipumasti kõrgus on 60 meetrit ja lipu enda mõõtmed 20x10 meetrit.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel