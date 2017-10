Suurte toidukaupluste turg on küllastunud, tulevik on väikepoodide päralt

Teisipäeval Tallinnas viibinud Soome kaubandusketi Prisma juhid avalikustasid ambitsioonika plaani kahekordistada viie aastaga oma kaupluste arvu Eestis ja seda eeskätt supermarketite rajamisega. Kui suure kaubanduspinnaga need kauplused tulevad, pole veel otsustatud.

Kaupmeeste liidu juhatuse liikme ja Viru keskuse juhi Ants Vasara sõnul on suuremate kaupluse aeg Eestis läbi saamas ja tulevik kodulähedaste poodide päralt. Inimesed väärtustavad üha enam oma aega, seetõttu peab igapäevane poeskäik olema võimalikult lihtne ja kiire.

"Hüpermarketite turg hakkab üsna-üsna täis saama, aga kindlasti nupuvennad leiavad siin kohti. Siin peaks vaatama, kus on elurajoonide arendused seljataga, supermarketeid on ka juba päris palju ja neid on juba välja hõigatud, et tuleb juurde ehk mida näen, on, et järgmine samm peaks olema just sinna suhteliselt kodu lähedale," prognoosib Vasar.

Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habali sõnul on praegu kõikidel Eestis tegutsevatel kaubanduskettidel elav huvi just kodupoodide arendamise vastu.

"Kahtlemata toob see kaasa konsolideerumist ja konkurentsi kasvu, sest me teame, et ka Lidl tahab tulla täpselt samas segmendis. Tahab tulla ilmselt küll madalama hinnaklassiga kodupoodide turule, sest sealne esindatus on jällegi väike," rääkis Habal.

Kõige kehvemas seisukorras on aga praeguste kaubanduskeskuste vananenud supermarketid, sest suurte keskuste puhul on tulevik kaubandus- ja meelelahutuskeskuste päralt.

"Need keskmise suurusega kaubanduspoed, nendega on lood sellised, et nad on selliste suurte meelelahutuskeskuste kõrval liiga väikesed, aga kodupoodide jaoks on nad liiga suured. Need on need, kes täna peavad oma näo leidma ja ma ise näen seda, et nendel on ka turul täna kõige keerulisem elus olla ja ennast arendada ja uuena püsida," ütles Habal.

Eestis on praegu 10 kaubandusketti, kelle käes on 80 protsenti turust.