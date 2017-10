Tallinnas kohtusid Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide esindajad

Tallinnas kohtusid pealinnas kohalike omavalitsuste valimised võitnud Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Mõlemad rõhutasid, et tegemist oli esialgse konsultatsiooniga, mitte võimuliidu moodustamise läbirääkimistega. Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas sõnas, et erakondade esindajad jõudsid kohtumisel arusaamisele, et läbirääkimistel võiks läbi rääkida kõigest. Aas rõhutas, et täna ega eile polnud tegemist läbirääkimistega ning otsus, kas selleni jõutakse, võetakse vastu järgmisel nädalal. Tallinna piirkonna juht Rainer Vakra sõnas, et täna oli tegemist selgelt viisakuste vahetamisega, mille käigus saada selgeks, kas üldse võib olla millestki rääkida. Janek Salme