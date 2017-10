Üle-euroopalised uuringud näitavad, et seksuaalset ahistamist on vähemalt korra elus kogenud iga teine naine ning iga kümnes (naine) on kogenud mingis vormis seksuaalset vägivalda. Millal muutub füüsiline kontakt seksuaalseks ahistamiseks? Kuidas vähendada ahistavat käitumist? "Suud puhtaks" on sel teemal ETV eetris kell 21.40.