SMS-hoiatused ja positsioneerimine: päästajad utsitasid eurosaadikuid

Päästjad rääkisid europarlamendi saadikutele, et turvalisuse huvides on kõikjal vaja eelkõige 112-numbrile helistaja täpset positsioneerimist. Eestis see nii on ja meie häirekeskus saab rääkida heast kogemusest.

Teiseks soovivad päästjad sms-teavitust kõigile õnnetuspiirkonnas viibivatele mobiiltelefonidele. Seda ei ole veel ka Eestis ja sellest tundsid puudust Hispaania päästjad hiljutise Barcelona terrorirünnaku ajal.

"Kui meil on võimalus hoiatada kõiki inimesi tänaval ohupiirkonnas, sõltumata nende päritolust, sest meil on palju turiste, siis oleks kergem olukorraga hakkama saada," rääkis Kataloonia Häireteenistuse asedirektor Sergio Delgado Molina.

Eesti Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela tõdes, et tänasel päeval liiguvad inimesed palju ringi. "Väga paljudel on mobiiltelefonid taskus, nii et tuleks kasutada ära seda võimalust, mis meil tegelikult on olemas."

Probleem iPhone'idega

Euroopa Parlament on päästjate ettepanekute seadustesse jõudmist üldiselt toetanud, nüüd seisavad ees läbirääkimised liikmesriikide huve esindava nõukoguga.

Kuid üks probleem, mis jätkuvalt lahendust ootab, on see, et helistades Android-telefoniga 112-le, saab inimese asukohta väga täpselt määratleda, kui tehes seda iPhone'iga, siis mitte.

Euroopa hädaabinumbri assotsiatsiooni pressiesindaja Petros Kremonas ütles, et tema kolleegid on olnud Apple'iga ühenduses ja ta loodab parimat.

Pärast parlamendist tulekut mälestasid päästjad terroriohvreid rongkäigu ja lilledepanekuga terroriohvritele pühendatud monumendile.