Tartu linnapea Urmas Klaas ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et korruptsioonikahtlustuse saanud abilinnapead kuritarvitasid tema usaldust. Enda tagasiastumiseks ta põhjust ei näe, sest see ei kerendaks kuidagi olukorda.

Teie alluvuses on viis abiliinapead, nüüdseks on neist juba kolmele esitatud korruptsioonikahtlustus. Selle valguses jääb mulje, et te kas ei tea, millega teie alluvad tegelevad, või te ei saa aru.

Olukord on kahtlemata nördimapanev ja väga ebameeldiv. Need kolm juhtumit, millest räägime, ja praegu kaks värsket juhtumit on eraldiseisvad teemad. Nad ei ole omavahel seotud ja pole ka seotud linna igapäevase ja otsese juhtimisega.

Selge on see, et linna sisekontrolliteenistus ja just tema ennetav tegevus peab olema tugevam. Koostöö ka õiguskaitseorganitega tõhusam, et väga ebameeldivaid olukordasid vältida.

Kahtlus on esitatud teie erakonnakaaslasele. Kas me peame kahtlema ka teie aususes?

Olen Tartu linna juhtinud läbipaistvalt ja hea peremehe kombe kohaselt. Mul on tõesti väga ebameeldiv olnud kuulda neid kahtlustusi. Ei taha, et ükski juht peaks olema sellises olukorras. Kui need kahtlustused peaks saama süüdistuseks ja kõik see tõeks osutub, tunnen, et minu kui linnapea usaldust on kuritarvitatud.

Olen täna juba öelnud, et teeme igakülgset koostööd õiguskaitseorganitega selleks, et tõde võimalikult kiiresti välja selgitatakse.

Reformierakond on Tallinna puhul olnud väga konkreetne ja nõudnud poliitilise vastutuse võtmist iga korruptsioonijuhtumi puhul. Kas Tartu puhul on teised reeglid? Kas te astute tagasi?

Reeglid on samad, tuleb olla järjekindel. Need on konkreetsed abilinnapeade vastutusvaldkonnas olnud juhtumid ja need on praegu kahtlustused. Tunnen, et minu kui juhi usaldust on kuritarvitatud. Teen kõik selleks, et tõde selguks võimalikult kiiresti. Antud olukorras ma ei näe, et minu tagasiastumine kuidagi olukorda kergendaks või leevendaks.