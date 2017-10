Rootsi välisminister: seksuaalne ahistamine on probleem ka poliitikas

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Wallström arutanud juhtunut tookord Euroopa Komisjoni presidendiga, kes leidis samuti, et see on täiesti lubamatu.

Ta on kirjeldanud 2014. aastal ilmunud elulooraamatus, kuidas tundis ühe Euroopa Liidu liidrite õhutsöögi ajal äkki kellegi kätt oma reiel ja taipas, et tema kõrval istuv inimene hakkab talle külge lööma.

Wallström ütles, et Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini "vägitegude" päevavalgele tuleku järel sotsiaalmeedias levima hakanud meem #MeToo ei ole piisav, vaja on ka tegusid.

Seksuaalne ahistamine on probleemiks ka poliitika kõrgeimatel tasanditel, ütles kolmapäeval Rootsi välisminister Margot Wallström, kes naisena on seda isegi tunda saanud.

