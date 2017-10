Riisalu: Tartus ei liigu arendused teatud juhtudel piisava kiirusega

Isegi kui Tartus ei ole otsest korruptsiooni, siis on väga palju näilist ebaõiglust. See tähendab seda, et kui sa oled õige ettevõtja, siis liiguvad asjad Tartus hästi, kui sa oled vale ettevõtja, siis sinu asjad Tartus väga hästi ei liigu," rääkis Riisalu Vikerhommikus.

Tema sõnul on sellele väga paljud ettevõtjad ka tähelepanu juhtinud. "Nüüd me hakkamegi aru saama, et vennad seal toimetavad ja kui sa ei ole piisavalt usaldusväärne toimetamistes, siis sa võidki otsuseid ootama jääda," ütles Riisalu.

Riisalu tõi näiteks, et tema heade äripartnerite detailplaneeringut on menetletud Tartu kesklinnas 20 aastat. "Ja lõppu ei paista. Aga samas on teisel pool jõge südalinn reformierakondlike ettevõtjate objekte ilusasti täis ehitatud," nentis ta ja lisas, et teatud juhtudel ei liigu arendused piisava kiirusega.

"Ma ei usu, et Tartu linnajuhid on nii rumalad, et nad ei saa aru, et näiteks Lõuna keskuse liiklusskeemi lahendamine või Elva ristmiku mitmetasandliseks ehitamine võiks Tartu jaoks olla prioriteet - see on Tartu linna ja lähiümbruse kõige suurem liiklusprobleem olnud juba aastaid. Samas ehitatakse kuhugi Ihaste luhale silda," rääkis Riisalu.

"Linna parkimisala laiendati ühel hetkel üsna meelevaldselt ja tõsteti hindu kahekordseks, aga samal ajal andis see üsna soodsa võimaluse eraettevõtjatest parklaomanikel oluliselt odavama hinnaga oma parkla kenasti täis panna. Selles otsuses ei ole ilmselt juriidiliselt midagi ebakorrektset. Inimesed aga ei saa aru, miks neil Tartus peab parkimine nii palju maksma," rääkis Riisalu.

Riisalu sõnul ta ei imesta, et nüüd on sellised juhtumid välja tulnud.

"Imestama paneb, kuidas nii kaua aega läks," märkis Riisalu.

Kaitsepolitsei pidas kolmapäeval kinni Tartu abilinnapead, reformierakondlase Valvo Semilarski ja keskerakondlase Artjom Suvorovi, kahtlustades neid korruptsioonikuritegudes.