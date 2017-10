Osakonnas ainult juhid: EAS-i e-residentsuse üksuses töötab 12 juhti

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Kataloonia regionaalvalitsuse president Carles Puigdemont teatas neljapäeval Hispaania valitsusele edastatud kirjas, et piirkonna parlament võib hääletada ja ametlikult välja kuulutada iseseisvuse, kui Madrid ei tule vastu Barcelona soovile läbi rääkida. Hispaania valitsus teatas seepeale, et alates laupäevast rakendatakse põhiseaduse sätet, mis lubab Kataloonia poliitilise autonoomia peatamist.

Seal töötavad veebispetsialist, delegatsioonidega tegelev projektijuht, Work In Estonia programmi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist ja sama programmi projektijuht, lisaks on programmil omaette juht. Samuti on müügitoel endal turundusspetsialist, kes korraldab üritusi, lisaks juht.

Eesti brändi projekti juhivad kaks eraldi inimest. Üks neist on brändi projektijuht ja teine on bränditeenuse projektijuht.

Toetuste jagamise kõrval tegeleb EAS teise olulise suunana Eesti turundamisega, et meelitada siia nii välisinvesteeringuid kui ka välisturiste. Seetõttu on oluline teha turundust ja kommunikatsiooni ka väljapoole Eestit.

E-residentsuse projekti turunduse ja kommunikatsiooni tiimijuht Piret Reinson selgitas, et kuna programm kasvab kiiresti, muutuvad ka tööülesanded meeskonnas pidevalt. Nii näiteks on muutmisel meedia juhi ametinimetus ja ülesanded.

EAS-i kodulehel ära toodud töötajate nimekirjas torkab silma nimekirja lõpus asuv e-residentsuse projekt, millega tegelevas osakonnas töötab 12 inimest. Kurioosseks teeb nimekirja asjaolu, et kõik 12 inimest on juhid. Neist omakorda pooled tegelevad turunduse ja kommunikatsiooniga.

