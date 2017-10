Sildam: Keskpartei ja sotside võimuliit Tallinnas - praegu ainult kõhklused

Tallinnas kohalikud valimised ülinapilt võitnud Keskerakond on kahevahel. Sotsiaaldemokraadid samuti.

Ühekohaline enamus pealinna volikogus on ohtlikult pisike, kuid siiski enamus. Igapäevaselt nõuaks see keskfraktsioonilt suurt distsipliini ja välistaks oma liikmete haigestumised, komandeeringud või muud äraolekud. Keeruline olukord.

Kosilaste järjekorda Keskerakonna ukse taga aga ei ole. Pealinnas teise valimistulemuse teinud ja 18 mandaati saanud Reformierakond ning paljudele üllatuslikult üle valimiskünnise tõusnud ja viis volinikukohta noppinud IRL ütlesid kohe, et nemad keskparteiga konsultatsioone ei pea. Veelgi enam, nad kutsusid looma ühisrinnet Keskerakonna vastu. Kuue mandaadiga EKRE küll kohtus keskerakondlastega, ent kunagiste lähedaste Toompea opositsioonikaaslaste teed ja mõtted on tuntavalt hargnema hakanud.

Üle jäävad üheksa mandaadiga sotsiaaldemokraadid.

Sotside linnapeakandidaadi Rainer Vakra valimiskampaania nurgakivi oli Keskerakonna ainuvõimu murdmine Tallinnas. Tõlkes tähendas see valmisolekut valimiste järgseks koalitsiooniks, ka Keskerakonnaga. Ent sotsid mäletavad valusalt 2009. aastat. Siis lõi nende toonane esimees Jüri Pihl käed pealinnas absoluutse enamuse saanud Keskerakonnaga. Sotsid said ühe abilinnapea ja Mustamäe linnaosa vanema kohad, kuid loobusid nõudmisest sulgeda parteiline linnameedia ja vähendada linnavalitsuse palgale võetud poliitnõunike arvu. Aasta hiljem lahkusid sotsiaaldemokraadid häbelikult sellest koalitsioonist.

Teist korda sama reha otsa astumise metafoor on päevakohane.

Ka nüüd nõudsid sotsid Tallinna valimiskampaania ajal linnameedia kärpimist, ametnikkonna depolitiseerimist, aga samuti Linnapoe sulgemist ja Ühistupangast lahkumist.

Valimistel ligi 25 000 häälega kuldaktsia saanud Keskerakonna poliitiika-komeet Mihhail Kõlvart ja linnapeana jätkav Taavi Aas on nendele plaanidele juba punast tuld vilgutanud. Kõlvart ütles sel nädalal ERR.EE veebisaates "Otse uudistemajast" Ainar Ruussaarele, et keskparteil pole mitte ühtegi plaani Tallinnas midagi sulgeda ega lõpetada.

Sotsid ilmselgelt kõhklevad ja vaidlevad isekeskis. Tallinna võimuliit koos Keskerakonnaga muudaks nad põhimõtetest ja väärtustest lahtiütlemise märklauaks, mille pihta saavad lõpmatuseni kätt harjutada Reformierakond ja EKRE, aga samavõrd IRL. Pelutav perspektiiv 2019. aasta parlamendivalimiste eel. IRL-i puhul tähendab see paratamatult teravamaid suhteid Toompeal, kus ühiselt valitsuses ollakse.

Ent mis sotsiaaldemokraatidele veel olulisem – koalitsioon pealinnas ühekohalise enamuse võtnud keskparteiga lõhestaks sotsid ise kahte leeri ja süvendaks sisepingeid erakonnas.

Millised oleksid selle võimuliidu plussid? Keskerakond saab jagada vastutust ja näidata enda laiemat kandepinda. Tallinna volikogu esimeheks saaks Helve Särgava ja üheks abilinnapeaks Rainer Vakra ning sotsid võtaksid pealinnas suurema nähtavuse. Kui neil tõesti õnnestuks senise keskerakondliku ainuvalitsemise enesekindlust kärpida, saagida linnameediast välja parteipoliitika, aga samuti näiteks remontide lasteaiad ja alustada seal eesti keele õppega, saaksid nad selle enda arvele kirjutada. Kui õnnestuks.

Keskerakondlaste ja sotside eilne kohtumine andis Vakrale võimaluse öelda, et kui üldse läbirääkimiste laua taha istuda, siis tema tingimuseks on võrdne partnerlus, kus mõlemal erakonnal on vetoõigus mistahes otsusele. Seega, kõik on lahtine. Järgmisel nädalal on Eestis tagasi mõlema erakonna esimehed Jüri Ratas ja Jevgeni Ossinovski, siis hakatakse otsustama.