Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Kataloonia regionaalvalitsuse president Carles Puigdemont teatas neljapäeval Hispaania valitsusele edastatud kirjas, et piirkonna parlament võib hääletada ja ametlikult välja kuulutada iseseisvuse, kui Madrid ei tule vastu Barcelona soovile läbi rääkida. Hispaania valitsus teatas seepeale, et alates laupäevast rakendatakse põhiseaduse sätet, mis lubab Kataloonia poliitilise autonoomia peatamist.

Teade annab mõista, et pingelises sisepoliitilises olukorras toimunud sõjaoperatsioon on lõppenud.

Erbili kuberner Nawzad Hadi selgitas Reutersi teatel ajakirjanikele, et Erbilis ja Sulaymaniyah's on peavarju saanud umbes 18 000 Kirkukist lahkunud perekonda.

Iraagi Kurdistani valitsuse teatel on alates esmaspäevast põgenenud Kirkukist umbes 100 000 kurdi, sest tsiviilelanikud kardavad, et pärast Iraagi valitsusväe ja nende liitlasteks olevate šiiitidest omakaitseväelaste saabumist võivad linnas puhkeda rahutused.

